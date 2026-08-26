Tierras raras: el engranaje invisible de la transición energética y la pugna geopolítica global

Argentina se encuentra en una etapa de exploración inicial, aunque los estudios geológicos demuestran un potencial prometedor en tierras raras.

La Cámara de Diputados de la Nación impulsó el debate de diversos proyectos de ley para incorporar expresamente a las Tierras Raras dentro de la 1ra. Categoría del Código de Minería.

Las tierras raras (o ETR, por Elementos de Tierras Raras) se han consolidado como uno de los recursos minerales más codiciados del siglo XXI. Aunque su nombre sugiere escasez, en realidad no son tan raras en la corteza terrestre; lo verdaderamente exótico y complejo es hallar concentraciones con viabilidad económica y, sobre todo, desarrollar la tecnología para separarlas y procesarlas.

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Las tierras raras son un grupo de 17 elementos químicos metálicos. En la tabla periódica comprenden:

Visualmente, en la tabla periódica, los lantánidos forman el bloque f , esa fila horizontal separada habitualmente en la parte inferior de la tabla.

Tierras Raras Livianas (ETRL): Del Lantano al Samario.

Tierras Raras Pesadas (ETRP): Del Europio al Lutecio (incluyendo habitualmente al Itrio). Estas últimas son considerablemente más escasas y cotizadas.

Importancia en la transición energética y la tecnología de punta

Estos minerales son indispensables para la descarbonización de la economía global y el desarrollo de tecnologías avanzadas:

Imanes permanentes de alto rendimiento: Elementos como el Neodimio (Nd), Praseodimio (Pr), Disprosio (Dy) y Terbio (Tb) son la materia prima clave de los imanes de neodimio-hierro-boro (NdFeB). Estos imanes alimentan los motores de los vehículos eléctricos y los generadores de turbinas eólicas mar adentro.

Almacenamiento y refinación de energía: Se utilizan en baterías recargables de níquel-metal hidruro (NiMH) y como catalizadores en el craqueo del petróleo.

Defensa, aeroespacial y telecomunicaciones: Fundamentales en sistemas de guiado de misiles, radares, pantallas de teléfonos inteligentes, fibras ópticas y láseres de precisión.

Sin tierras raras, la fabricación de un motor eléctrico de alta eficiencia o una turbina eólica moderna es prácticamente imposible con la tecnología actual.

Litio vs. Tierras Raras: Diferencias, almacenamiento y el mito del reemplazo

A menudo se confunde al litio dentro del grupo de las tierras raras por pertenecer ambos a la categoría general de "minerales críticos". Sin embargo, química, estructural y funcionalmente cumplen roles distintos y complementarios.

Capacidad de almacenamiento energético: ¿Por qué el Litio domina?

El litio es el metal más ligero de la tabla periódica y posee un potencial electroquímico excepcionalmente alto (-3,04 V). Esto le permite transportar iones de forma rápida y eficiente en una celda. La combinación de alta densidad energética por kilo y volumen reducido convierte al litio en el estándar de oro para el almacenamiento de energía en dispositivos móviles y vehículos eléctricos.

Por el contrario, los elementos de tierras raras son metales pesados. Aunque elementos como el Lantano se utilizaron en baterías de níquel-metal hidruro (NiMH) —comunes en los primeros autos híbridos—, su densidad energética es muy inferior a la de las baterías de iones de litio, por lo que han sido desplazados en la movilidad 100% eléctrica.

¿Podrán las tierras raras reemplazar al litio en el futuro?

La respuesta corta es no. Las tierras raras no sustituirán al litio en la función de almacenar energía en celdas electroquímicas comerciales por varias razones:

Incompatibilidad electroquímica:

Las tierras raras no poseen las propiedades de ligereza e intercalación iónica que hacen al litio ideal para almacenar electricidad en volúmenes pequeños.

Sustitutos reales del litio:

Quienes amenazan el reinado del litio para el almacenamiento energético no son las tierras raras, sino otros metales alcalinos o abundantes, como las baterías de Sodio (Na), las de Estado Sólido, o las tecnologías de Zinc-Aire y Magnesio.

Relación de complementariedad, no de reemplazo:

En un vehículo eléctrico contemporáneo, el litio conforma el «tanque de combustible» (la batería), mientras que las tierras raras como el neodimio y el disprosio construyen el «motor» (los imanes síncronos). Uno no puede funcionar de manera eficiente sin el otro.

Recursos, reservas y principales yacimientos en el mundo

A nivel global, la cadena de valor de las tierras raras presenta un altísimo grado de concentración geográfica y productiva:

Reservas mundiales: Se estiman en más de 120 millones de toneladas métricas de óxidos de tierras raras (OTR).

China: Concentra aproximadamente el 40% de las reservas mundiales y domina cerca del 70% de la extracción minera, alcanzando una hegemonía de casi el 85% a 90% en la capacidad global de refinado y separación química. El megaproyecto de Bayan Obo (Mongolia Interior) es el yacimiento más grande del planeta.

Otros actores relevantes:

Estados Unidos: Cuenta con el histórico yacimiento de Mountain Pass (California).

Australia: Destaca la mina de Mount Weld, operada por Lynas Rare Earths.

Otros países con grandes reservas: Vietnam, Brasil, Rusia y Birmania (Myanmar).

El potencial en Argentina

Argentina se encuentra en una etapa de exploración inicial, aunque los estudios geológicos demuestran un potencial prometedor:

Identificación del recurso: Un informe del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) identificó un potencial preliminar de más de 190000 toneladas de recursos de tierras raras en el territorio nacional.

Distribución de yacimientos e indicios:

NOA y Centro: Yacimientos detectados en rocas ígneas alcalinas y pegmatitas en provincias como Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, San Luis y Córdoba.

Cuyo: Manifestaciones en la zona de Valle Fértil (San Juan).

Patagonia y Buenos Aires: Concentraciones secundarias en placeres y arenas negras en las costas e indicios en Sierra Grande (Río Negro) y Barker–Villa Cacique (Buenos Aires).

Desafío técnico: El reto de la Argentina consiste en escalar de la prospección geológica básica a campañas de exploración sistemática para dimensionar reservas comercialmente explotables y atraer inversiones de capital intensivo.

El debate normativo: Categoría en el Código de Minería y proyectos en el Congreso Nacional

Situación legal actual: El Código de Minería de la Nación (Ley 1919) clasifica las minas en tres categorías según la naturaleza de la sustancia y los derechos de concesión:

Primera categoría: Minerales donde la propiedad de la mina pertenece al Estado (provincial) y se concede a particulares para su explotación prioritaria (ej. oro, plata, cobre, litio, hierro).

Segunda categoría: Minerales de aprovechamiento preferente por el dueño del suelo o concesión condicional.

Tercera categoría: Canteras y minerales de construcción (pertenecientes al dueño del suelo).

Debido a la antigüedad de la redacción original del Código, las tierras raras no cuentan con una mención explícita, lo que genera vacíos legales o dudas de interpretación sobre si deben encuadrarse automáticamente en la 1.ª o 2.ª categoría.

Tratamiento legislativo en el Congreso Nacional

Para resolver esta incertidumbre jurídica, la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados de la Nación impulsó el debate de diversos proyectos de ley para incorporar expresamente a las Tierras Raras dentro de la 1ra. Categoría del Código de Minería:

Iniciativas destacadas: Proyectos presentados por legisladores de distintos espacios políticos (como Silvana Giudici, Carlos Snopek y Jorge Rizzotti) que buscan dar certeza jurídica al inversor.

Objetivos centrales de la reforma:

Certeza y homogeneidad jurídica: Definir explícitamente a los 17 elementos como sustancias de primera categoría para homologar los derechos de exploración y concesión a nivel provincial.

Incentivo a la inversión: Garantizar que los proyectos de gran escala puedan encuadrarse de manera transparente en marcos promocionales como el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI).

Inclusión de otros críticos: Dentro del debate parlamentario, técnicos y especialistas sugirieron aprovechar la reforma normativa para incorporar de forma explícita otros minerales de la transición como el grafito y el cromo.

Asunto de interés geopolítico: El "cuello de botella" de la separación química

Un aspecto determinante que debe considerar cualquier análisis sobre tierras raras es el desafío tecnológico y ambiental del refinamiento:

A diferencia del cobre o del oro, las tierras raras no se extraen en estado puro ni resultan sencillas de separar. Debido a que los 15 lantánidos tienen propiedades químicas prácticamente idénticas, su proceso de separación requiere complejas plantas de extracción por solventes en cascada con cientos de etapas químicas y un elevado consumo energético. Además, los yacimientos de tierras raras suelen estar asociados a minerales radioactivos como el Torio (Th) y el Uranio (U), lo que demanda rigurosos estándares de tratamiento de residuos para evitar contaminación ambiental.

Por esta razón, la pugna internacional —encabezada por Estados Unidos, la Unión Europea y sus aliados— no es solo por controlar las minas, sino por desarrollar capacidad instalada de refinación fuera de China, país que domina este eslabón crucial de la cadena industrial. Para Argentina, el desarrollo de estos recursos representaría no solo una oportunidad extractiva, sino el desafío de integrarse estratégicamente en las cadenas globales de valor de la tecnología limpia.

*Geólogo y Abogado, especialista en Derecho Minero, Ambiental y Energético. Docente universitario, investigador y consultor en políticas públicas y regulación de recursos naturales.