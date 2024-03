Muerte del niño olvidado en un auto no fue "intencional" y no habrá sanción penal para los padres

Tras los resultados de la autopsia, la Fiscalía de Neuquén decidió que solo hubo negligencia y los padres no tendrán sanción penal.

La Fiscalía de Neuquén decidió que no habrá sanción penal para los padres que se olvidaron a su hijo en un auto.

El fiscal en jefe, Agustín García , brindó una conferencia de prensa en la que señaló que " no hubo intencionalidad " por parte de los progenitores y que se trató de "negligencia" . Debido a eso, se les aplicará la "pena natural", que se trata de la que ya tienen los padres por perder al hijo, y no recibirán una sanción penal.

"No hay ningún tipo de indicios de que haya sido intencional", marcó el fiscal , y sumó que "se descarta de que lo ocurrido se enmarque en un caso de violencia doméstica o familiar", tras el resultado de la autopsia y remarcó que se trató de un "accionar negligente". "A la fecha, más allá de las medidas de prueba realizadas, no se ha formalizado imputación porque hay detalles que queremos determinar", sumó el fiscal. La autopsia dio como resultado que "la causa de la muerte fue asfixia por confinamiento" y añadió que "no se observaron lesiones de reciente o antigua data compatibles con maltrato físico".