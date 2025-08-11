Muerte en la casa donde vivió Gustavo Cerati: un excompañero de colegio de la víctima aseguró que "intentó violarlo"

Adrián, excompañero de Diego Fernández Lima y del sospechoso Cristian Graf, aseguró que la víctima intentó abusar de él en el colegio.

El presunto crimen de Diego Fernández Lima , cuyo cuerpo fue hallado en la casa de Coghlan donde vivió Gustavo Cerati , sigue bajo investigación. Ahora, un excompañero del fallecido y del sospechoso Cristian Graf lanzó una grave acusación que podría aportar un nuevo giro al caso.

Adrián, quien compartió aulas con ambos en la Escuela Nacional de Educación Técnica N° 36, declaró en diálogo con América TV: “ Era bastante problemático, intentó violarme en el baño del colegio”.

Además, aclaró que, hasta el momento, no fue convocado a declarar por el fiscal Martín López Perrando .

“No conocí la casa de ninguno de los dos. No me llevaba bien con ninguno, no eran mis amigos”, señaló. El testigo recordó que se trataba de un colegio que recibía “chicos repetidores y echados de otros colegios”.

En ese sentido, añadió: “Éramos un colegio bastante complicado, de hecho mis padres me sacaron de ahí porque ya era intolerable la convivencia ”.

También relató que mantuvo el episodio en secreto durante años y que solo pudo trabajarlo más tarde en terapia. Según su testimonio, Fernández Lima era “bastante problemático” mientras que Graf, el actual sospechoso, se mostraba “tranquilo”.

Todo lo que se sabe del caso hasta el momento

El cuerpo de Diego Fernández fue hallado el pasado 20 de mayo por obreros que trabajaban en una vieja casona ubicada en el barrio porteño de Coghlan, en la que vivió Gustavo Cerati.

Una vez que se confirmó la identidad del cuerpo encontrado en una pequeña fosa, la prioridad de la fiscalía será armar el rompecabezas para poder determinar qué pasó con la víctima, a pesar de que el crimen prescribió debido a que pasaron más de 40 años de su desaparición.

Lo que se sabe a partir de los datos aportados por la familia de Fernández Lima es que la víctima desapareció el 26 de julio de 1984, después de haber ido al colegio hasta el mediodía. Es importante destacar que la Escuela Nacional de Educación Técnica N° 36 a la que Fernández Lima asistía ya no está ubicada en el mismo lugar. Actualmente, la institución está en Galván al 3700, cerca de Parque Sarmiento, en Saavedra. En ese entonces, el joven cursaba junto a Graf, el principal sospechoso de su muerte, en las calles Ballivián y Donato Álvarez (ahora Combatientes de Malvinas).

Diego fernandez lima

A lo largo de estos 41 años, la madre de Diego Fernández nunca dejó de buscarlo ni desconectó su teléfono de línea esperanzada con que su hijo algún día vuelva a llamar. Lo último que se supo de él fue que un conocido lo vio en en la esquina de Monroe y Naón.

Décadas después, su cuerpo fue encontrado a 800 metros de esa ubicación. Sus restos estaban enterrados en el jardín de un chalet ubicado en Congreso 3742, lugar donde la familia de Cristian Graf aún habita.