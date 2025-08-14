Muerte en la casa de Gustavo Cerati: habló el abogado de Cristian Graf, el principal sospechoso de la causa







La investigación por el crimen de Diego Fernández Lima, cuyos restos estuvieron ocultos más de 40 años en el fondo de una vivienda de Coghlan, avanza con nuevas declaraciones. Cristian Graf, el principal sospechoso, sostiene a través de su abogado que no sabía nada sobre el hallazgo que lo involucra.

El abogado defensor de Cristian Graf, Martín Díaz, habló sobre la investigación del caso, detallando que su defendido "no tenía la menor idea de que había un cuerpo enterrado en su casa”. La estrategia legal busca esclarecer si una tercera persona pudo ingresar al predio y colocar allí los restos, y analizar el acceso al terreno en 1984, año en que Fernández Lima desapareció.

Cerati cuerpo En diálogo con C5N, el letrado explicó que la vivienda contaba con dos accesos: “uno era un pasillo del tipo zaguán, desde la avenida Congreso hasta el predio del vecino lindero del fondo, pasaba por toda la propiedad de los Graf, la propiedad de al lado. Es una T del sector izquierdo abraza el fondo de la casa de Graf y del sector derecho tiene una salida a otra calle”.

Díaz señaló que la defensa investiga también a los habitantes previos de la casa, entre ellos “una familia alemana de apellido Kennedy”. Además, destacó que “la primera persona que sospecharía fue la última persona que lo vio con vida”, refiriéndose a la relación entre la víctima y su compañero de escuela.

Sospechas y líneas de investigación Sobre las hipótesis del caso, Díaz expresó que tiene dos certezas: “Una, que el cuerpo haya sido enterrado el mismo día del homicidio o en el mismo momento. La persona que actuó, actuó sola, no había un grupo de personas asistiéndola”.

El abogado anticipó que Graf estaría dispuesto a declarar y que, de ser necesario, lo harían todos los miembros de su familia que podían haber tenido acceso a la vivienda, incluyendo madre, tía y hermana. cristian-graf-es-el-principal-sospechoso-por-el-UUOJUHNAAVFDVABZXZ5O3UU4SI También contó que le consultó a Cristian Graf sobre lo ocurrido el 26 de julio de 1984, pero su recuerdo de esa fecha es impreciso. Lo único que pudo confirmar fue que “ese año estaba en tercer año, para esa época iba al grupo de los Boy Scouts, que participaba en un club cercano hacer básquet, tenía dos amigos del grupo de Boy Scouts”. Quién es Cristian Graf Cristian Graf, de 56 años, es acusado por la “muerte violenta e intento de descuartizamiento” de su excompañero Diego Fernández Lima, desaparecido en 1984. Ambos eran amigos desde preescolar y cursaron juntos en la Escuela Nacional de Educación Técnica (ENET) N° 36. El hallazgo del cuerpo en la propiedad de la familia Graf (ubicada junto a la casa donde vivió Gustavo Cerati) fortaleció las sospechas de la fiscalía. Según el periodista Diego Gabriele, allí vive actualmente la madre de Graf, mientras que él nunca dejó el barrio.