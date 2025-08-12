Muerte en la casa donde vivió Gustavo Cerati: piden indagar a Cristian Graf por encubrimiento

Graf, que ahora tiene 58 años, se había presentado previamente en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°61, ubicada en avenida de los Inmigrantes 1950, en Retiro.

Hubo novedades en la causa por la muerte de Diego Fernández Lima , el adolescente desaparecido en julio de 1984 y cuyo cuerpo fue hallado en la casa de Coghlan donde vivió el músico Gustavo Cerati. El fiscal López Perrando solicitó la citación a indagatoria de Cristian Graf por presunto encubrimiento.

Según el dictamen, aunque no se puede determinar con certeza la autoría del homicidio, está acreditado que la víctima fue asesinada dentro de esa vivienda y que Graf, tras el hallazgo, realizó diversas maniobras para impedir la averiguación de la verdad.

El abogado de Cristian Graf, Matín Díaz, aseguró que su cliente "no tenía relación" con la víctima y que "no puede quedar detenido porque no hay ninguna imputación".

En diálogo con la prensa, el letrado explicó que el cuerpo del adolescente estuvo enterrado durante 41 años, cuyos restos óseos fueron hallados en "la medianera en el límite de dos propiedades, una de ellas de la familia de mi cliente".

"No nos consta que haya algún tipo de amistad" , expresó y destacó: "Cristian Graf no tenía relación ni vínculo".

Fuertes acusaciones contra la víctima

Por otro lado, un excompañero de colegio de ambos, llamado Adrián, acusó a Diego Fernández Lima de haber intentado violarlo en el baño del colegio. Adrián, quien aún no fue citado por la fiscalía, describió un ambiente conflictivo en la Escuela Nacional de Educación Técnica N°36, y sostuvo que Fernández Lima era “bastante problemático”, mientras que Graf se mostraba “tranquilo”.

Bajo ese marco, el hermano del joven asesinado respondió ante la fuerte acusación contra su hermano: “Vi la nota esa, esta persona es conocida. Me pidieron que no hable del tema porque ya está en manos de la fiscalía", respondió Javier Fernández Lima en una entrevista por El Trece.

Además, aclaró que "todos tienen su derecho a hablar" y le hizo una recomendación al denunciante: “Lo invito a que hable con la fiscalía y que cuente lo que sabe”. También aseguró que los excompañeros de colegio de su hermano lo "apoyaron mucho después de lo que se dijo en esa entrevista": “Es emocionante. Es muy lindo lo que están diciendo, se presentaron espontáneamente en la fiscalía, nadie les pidió nada”, agregó.

Todo lo que se sabe del caso hasta el momento

El cuerpo de Diego Fernández fue hallado el pasado 20 de mayo por obreros que trabajaban en una vieja casona ubicada en el barrio porteño de Coghlan, en la que vivió Gustavo Cerati.

Una vez que se confirmó la identidad del cuerpo encontrado en una pequeña fosa, la prioridad de la fiscalía será armar el rompecabezas para poder determinar qué pasó con la víctima, a pesar de que el crimen prescribió debido a que pasaron más de 40 años de su desaparición.

Lo que se sabe a partir de los datos aportados por la familia de Fernández Lima es que la víctima desapareció el 26 de julio de 1984, después de haber ido al colegio hasta el mediodía. Es importante destacar que la Escuela Nacional de Educación Técnica N°36 a la que Fernández Lima asistía ya no está ubicada en el mismo lugar. Actualmente, la institución está en Galván al 3700, cerca de Parque Sarmiento, en Saavedra. En ese entonces, el joven cursaba junto a Graf, el principal sospechoso de su muerte, en las calles Ballivián y Donato Álvarez (ahora Combatientes de Malvinas).

A lo largo de estos 41 años, la madre de Diego Fernández nunca dejó de buscarlo ni desconectó su teléfono de línea esperanzada con que su hijo algún día vuelva a llamar. Lo último que se supo de él fue que un conocido lo vio en en la esquina de Monroe y Naón.

Décadas después, su cuerpo fue encontrado a 800 metros de esa ubicación. Sus restos estaban enterrados en el jardín de un chalet ubicado en Congreso 3742, lugar donde la familia de Cristian Graf aún habita.