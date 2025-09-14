Murió Matías Travizano, el joven empresario argentino que conectó Javier Milei a Silicon Valley

El emprendedor contribuyó al acercamiento del Gobierno a la meca tecnológica de Estados Unidos. Según trascendió, el trágico hecho ocurrió mientras practicaba para escalar en California.

Matías "Mat" Travizano murió en las últimas horas en un accidente mientras escalaba una montaña en la zona de California, Estados Unidos. Se trata del joven empresario que le abrió las puertas al presidente Javier Milei en Silicon Valley , la meca de la tecnología en ese país del norte, y cercano a Demian Reidel, presidente de Núcleoeléctrica Argentina SA (NASA) .

Travizano era licenciado en física en la Universidad de Buenos Aires (UBA), pero con el tiempo se volcó al mundo de la tecnología y los negocios. Fue CEO de GranData , una empresa radicada en Estados Unidos que se dedicaba al análisis de datos y el uso de la inteligencia artificial (IA). Fue uno de los argentinos que recibió a Javier Milei durante su paso por Silicon Valley en 2024.

Matías Travizano junto al presidente Milei y la comitiva nacional, durante la visita a Silicon Valley en 2024.

De acuerdo a versiones periodísticas, Travizano estaba entrenando para escalar el Mont Blanc, la montaña más alta de los Alpes europeos, en California. En ese contexto se habría dado el accidente que terminó con su vida, cuando sufrió un golpe en la cabeza mientras realizaba las maniobras de entrenamiento, trascendió.

El ascenso lo iba a hacer, según trascendió, junto a otros empresarios, entre ellos su amigo y también reconocido emprendedor argentino, Emiliano Kargieman, fundador de Satellogic . Por ese viaje había declinado participar del Foro Argentino de Inversiones que organiza a fin de mes la Asociación Argentina de Capital Privado, Emprendedor y Semilla (ARCAP).

elon musk y javier milei.jpg Milei junto a Elon Musk en la visita a Silicon Valley del año pasado.

Amigo de Demián Reidel, presidente de Núcleoeléctrica Argentina SA (NASA), empresa que opera las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse, Travizano era considerado una mente brillante y junto al funcionario contribuyó a abrir las puertas a la comitiva argentina en Silicon Valley.

De hecho, un comunicado del gobierno de mayo de 2024 sobre la visita que ese mes el presidente hizo a Silicon Valley mencionaba a Travizano y Reidel como “asesores presidenciales”.

Quién era Matías "Mat" Travizano

De acuerdo a su perfil en LinkedIn, luego de vender la compañía, se dedicó a trabajar en otra que fundó en 2021 para financiar proyectos tecnológicos. A la vez, era investigador de Inteligencia Artificial en la Universidad de Berkeley.

En mayo de 2024, el argentino fue uno de los anfitriones que abrieron las puertas a Javier Milei durante la gira presidencial por Silicon Valley. El encuentro reunió a varios referentes del país del sector tecnológico, en un intento por acercar el talento nacional a los principales polos de innovación del mundo.

“Hace poco tuve la suerte, gracias a la invitación de Demian Reidel, de acompañar al Presidente Milei en su gira por Silicon Valley”, escribió el emprendedor en un documento que compartió en ese momento a través de su cuenta de X.

En ese sentido, sumó: “Vivo hace más de diez años en San Francisco, y fue muy interesante no solo asistir de primera mano al interés que despertó Milei en los líderes de la tecnología que viene cambiando el mundo en el último tiempo, sino también ver las oportunidades concretas que se abren para la Argentina en el campo de la Inteligencia Artificial”.