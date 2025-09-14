Radiografía del voto en Buenos Aires: cómo impactó la economía y la crisis política en las urnas

Para los votantes de Milei la prioridad fue derrotar al kirchnerismo. Para los de Kicillof, frenar el ajuste y castigar al Presidente.

La última elección legislativa en la provincia de Buenos Aires dejó algo más que números: puso en evidencia qué sienten, piensan y esperan los votantes sobre la gestión del presidente Javier Milei. Un reciente informe reveló las cuestiones que atravesaron los comicios de la semana pasada, donde la economía, la crisis política del Gobierno y la polarización marcaron la tendencia.

El informe del Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) analizó las motivaciones del voto en las elecciones bonaerenses. En el relevamiento, uno de los datos más llamativos es que tanto los votantes de La Libertad Avanza (LLA) como los de Fuerza Patria se apoyaron en emociones mayormente positivas al momento de ir al cuarto oscuro. Palabras como esperanza, alegría, entusiasmo y confianza fueron las más mencionadas de manera espontánea.

Otro elemento no menor que observó el trabajo realizado por OPSA fue que el 94% de los votantes repetiría su elección en las legislativas nacionales del 26 octubre. En otras palabras: la polarización se profundiza en momentos donde el Gobierno lleva adelante una estrategia política bajo la promesa del propio MIlei, tras la derrota en la Provinca, donde prometió redoblar la velocidad de los cambios: "La Libertad Avanza o el país retrocede”, sentenció.

Al consultar a los encuestados sobre qué problemáticas priorizaron al momento de votar, surgen claramente dos grandes bloques temáticos: uno vinculado a lo económico, y otro más orientado a lo político.

Según los resultados del relevamiento, la economía marcó el pulso de las motivaciones en el voto. A nivel general del electorado se observó que estos temas fueron los de mayor impacto a la hora de elegir boleta en el cuarto oscuro:

Economía nacional 62%

Economía personal 41%

Institucionalidad y gobernabilidad 41%

Corrupción 39%

Inseguridad 31%

Derrotar al kirchnerismo 29%

Apoyar liderazgos políticos 28%

Identidad política / historia partidaria 26%

Castigo al gobierno de Milei 23%

Esto muestra que las preocupaciones económicas y la integridad institucional son transversales, pero su orientación cambia según el voto.

Entre votantes de La Libertad Avanza (LLA): Derrotar al kirchnerismo (91 %) aparece como la principal motivación, incluso por encima de la economía o la inseguridad. Luego sigue inseguridad ciudadana (67 %) y economía nacional (55 %). En menor medida, se mencionan corrupción (14 %) y economía personal (22 %).

Este perfil responde a un voto ideológico y reactivo, con fuerte énfasis en el cambio estructural, el orden y la disputa contra el modelo kirchnerista.

Entre votantes de Fuerza Patria: Economía nacional (70 %) y economía personal (51 %) lideran las menciones, seguidas por corrupción (47 %); institucionalidad (41 %); identidad política/historia partidaria (35 %); apoyar liderazgos del espacio (Kicillof/CFK) (34 %); castigo a Milei (33 %).

Este perfil evidencia un voto más centrado en la experiencia económica directa, la defensa de valores históricos, y una oposición clara a las políticas del actual gobierno

El 77% de los libertarios habló de “esperanza” y el 64% de los kirchneristas también lo hizo. Pero, claro, la clave está en el significado: para unos, esa esperanza se proyecta en derrotar al kirchnerismo y consolidar el cambio; para otros, en frenar el ajuste y recuperar la economía. En definitiva, la misma emoción se enraíza en futuros completamente distintos.

Economía o kirchnerismo: prioridades enfrentadas

La encuesta también indagó sobre los temas que guiaron la elección. Allí emergen dos grandes bloques: economía e institucionalidad.

Votantes de LLA: el 91% priorizó derrotar al kirchnerismo, seguido por inseguridad (67%) y economía nacional (55%).

Votantes de Fuerza Patria: pusieron primero la economía nacional (70%) y la personal (51%), seguidos por corrupción (47%) e institucionalidad (41%).

En síntesis: mientras los libertarios votaron sobre todo en clave ideológica y reactiva, los kirchneristas lo hicieron desde la experiencia económica cotidiana.

Una elección provincial con tinte nacional

Aunque se trató de legislativas bonaerenses, el 68% de los electores confesó haber votado pensando en la gestión nacional.

En Fuerza Patria esa tendencia fue abrumadora: el 91% lo hizo con Milei en la mira. En La Libertad Avanza, en cambio, la lectura fue más equilibrada: 52% mencionó problemas provinciales y sólo 34% nacionales, lo que refleja un voto más territorial, en clave Kicillof.

El voto como mensaje

