Javier Milei habló por video en el evento de Vox en Madrid y se comparó con Charlie Kirk







Durante su discurso, el presidente argentino se comparó con Charlie Kirk, activista estadounidense asesinado recientemente.

Javier Milei participó este domingo desde Buenos Aires en el evento Europa Viva 25, organizado en Madrid por el grupo de ultraderecha Patriots. Durante su discurso, el presidente argentino se comparó con Charlie Kirk, el activista estadounidense asesinado recientemente, evocando los comienzos solitarios de ambos en la militancia derechista y defendiendo su gestión “con uñas y dientes”.

El discurso de casi seis minutos estuvo dedicado principalmente a Charlie Kirk. Milei afirmó: “Inevitablemente me recuerda a mis inicios en Argentina, cuando éramos pocos quienes defendíamos las ideas de la libertad en los medios de comunicación. Algo por lo que seguramente también pasó Santiago Abascal en sus inicios o muchos de los referentes de este movimiento a nivel global”.

Milei se conectó por video desde Buenos Aires al acto Europa Viva 25 organizado por Vox en Madrid.

El mandatario lo calificó como un “guerrero ejemplar en el campo de la batalla de las ideas” y criticó a la izquierda: “Ellos son en todo momento y lugar un fenómeno violento y lleno de odio. Pero no debemos temerles, porque si nos atacan es porque estamos haciendo lo correcto”.

La comparación de Javier Milei con su propio recorrido político Milei aprovechó la ocasión para reflexionar sobre su trayectoria: “Tanto a Kirk como a cualquiera de nosotros, los izquierdistas y los progres nos tildan de ultras o extremos, cuando en realidad somos así porque no queremos delincuentes adueñándose de nuestras calles, no queremos una invasión migratoria, no queremos que quemen y destruyan nuestras ciudades y tampoco vamos a aceptar que nos disparen por decirles lo que pensamos”.

milei kirk El mandatario calificó a Kirk como un “guerrero ejemplar en el campo de la batalla de las ideas”. El presidente cerró su alocución enviando un mensaje de apoyo a Vox: “No bajar los brazos. Con Abascal y Vox podrán poner de pie a España como lo estamos haciendo nosotros en Argentina”, y agradeció al líder del partido español por “recibirlo aún cuando todos me daban la espalda”. Quién era Charlie Kirk, el activista conservador asesinado en Utah Charlie Kirk, de 31 años, fue un influyente activista y comentarista conservador estadounidense que murió tras recibir un disparo en un evento universitario en Utah. Fundador de Turning Point USA (TPUSA), se convirtió en un referente del movimiento juvenil conservador y un aliado cercano del presidente Donald Trump, promoviendo ideas de gobierno limitado y defensa de valores tradicionales. Comenzó su activismo a los 18 años, cuando cofundó TPUSA con William Montgomery. La organización se enfocó en difundir principios de la derecha en los campus universitarios, enfrentando abiertamente la predominancia liberal mediante debates, eventos y campañas provocativas. Su estilo directo y confrontativo lo hizo visible rápidamente en medios conservadores, consolidándolo como un orador carismático y polémico. trump kirk (1) Charlie Kirk, de 31 años, fue fundador de Turning Point USA y referente juvenil conservador aliado de Donald Trump. El vínculo con Donald Trump fue clave en su carrera. Kirk trabajó como asistente personal de Donald Trump Jr. durante la campaña de 2016, lo que le permitió acercarse al círculo íntimo de la familia Trump. Turning Point USA se convirtió en una plataforma estratégica para la presidencia de Trump, con el propio Kirk defendiendo las políticas del presidente y posicionándose como uno de los jóvenes líderes más destacados de la derecha estadounidense. Noticia en desarrollo.-