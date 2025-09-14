Cazzu deslumbró en el Movistar Arena: inauguró su nueva era con "Latinaje" en un esperado regreso a los escenarios

El show mostró a Cazzu en su versión más auténtica, recorriendo todos los géneros de su álbum y conectando con su público.

Cazzu presentó por primera vez su álbum Latinaje en el Movistar Arena, marcando un nuevo capítulo en su carrera musical.

El Movistar Arena fue testigo del estreno en vivo del nuevo álbum de Cazzu, "Latinaje" . La artista presentó un show con una obra dividida en cuatro actos , acompañada por ocho pantallas de gran formato y una banda que siguió cada matiz de su música , dando inicio a una serie de conciertos que marcan un nuevo capítulo en su carrera.

El espectáculo contó con un despliegue escenográfico y estético impactante , con 14 músicos en vivo sobre el escenario, un trabajo artístico integral y versiones especialmente preparadas para esta serie de shows, convirtiéndolos en una experiencia sensorial única. Cada canción adquirió así una dimensión inédita, que llevó la puesta a otro nivel. Con su voz potente y versátil, Cazzu ofreció más de hora y media de show.

El primer acto abrió con "Ódiame" , en un clima de luces bajas que puso en primer plano su voz. El momento más emotivo llegó con "Piénsame." Apenas comenzó, el arena se inundó en carteles con el mensaje: “Juramos por vos respeto y lealtad” . Un fan action realizado por sus seguidores que logró que la artista se quebrara al ver la escena y, con lágrimas en los ojos, agradeció antes de retomar el tema.

En el segundo acto llegó "Engreído", donde Cazzu evantó un teléfono y dijo: “¿No está mi amiga ahí?” y apareció Elena Rose, la estrella venezolana, para interpretar su colaboración, mientras compartían un cigarrillo. Al finalizar la canción, ambas se despidieron del público, que respondió con aplausos, marcando uno de los momentos más recordados del show.

El Movistar Arena explotó cuando Julieta apareció con un vestido deslumbrante que conquistó al público y empezó a cantar “DOLCE”, la canción que supo ser un himno de independencia y fuerza. La letra, inspirada en su ruptura con Nodal, muestra cómo la cantante logró transformar el desamor en un motor para seguir adelante. La artista dejó en claro que no necesita a nadie para sentirse completa.

El recorrido también incluyó sus mayores hits como Nena Trampa, Brinca, Jefa, Loca, Toda y Mucha Data, todas adaptadas al formato de este espectáculo masivo.

“Inti”, una canción a corazón abierto

Uno de los momentos más íntimos de la noche fue "Inti". Antes de interpretarla, Cazzu se abrió al público: “Esta es una canción que escribí cuando me sentía muy sola y muchas cosas pasaban en mi vida pero me daba vuelta y había una cosita muy hermosa”.

La canción, dedicada a su hija, se presentó con una iluminación cálida y arreglos mínimos que acentuaron la emoción. En medio de la introducción, la artista agregó: “Esta canción se la dedico a todas las mamás y papás presentes que cuidan de sus hijos”. Con frases como “Soy, tu mami para siempre”, abrió un espacio distinto dentro del concierto: el de la maternidad como refugio y también como motor de transformación.

Un show con homenaje a sus raíces y a Latinoamérica

El clima se elevó con “Copla” y explotó con “Viva Jujuy”, en un homenaje a su tierra y a toda Latinoamérica. Fue un pasaje que unió tradición y modernidad en un mismo relato musical, convirtiéndose en uno de los momentos más celebrados de la noche y reafirmando la identidad cultural que atraviesa todo el universo artístico de Cazzu.

El tramo final recuperó la energía y puso a bailar a todo el Movistar Arena con temas como "Con otra" y "Menú degustación", que hicieron levantarse de sus sillas al público en cada rincón del estadio. Entre el despliegue visual y la entrega sobre el escenario, la primera de las cuatro noches en el Movistar Arena dejó la sensación de estar ante una artista en plena madurez.

Cazzu no solo reafirmó su lugar como figura central de la música urbana: reafirma ser una artista completa. Entre la interpretación de sus canciones en vivo, la actuación sobre el escenario y el baile, demostró su capacidad de atravesar distintos géneros, dejando claro que su talento y presencia escénica trascienden estilos y convenciones.

Próximos shows de Cazzu: la gira Latinaje en Vivo continúa por América Latina

Todavía quedan tres noches para seguir disfrutando del talento y el histórico regreso de La Jefa los días 14 y 15 de septiembre con entradas agotadas.

"Latinaje", un espectáculo que visitará próximamente importantes ciudades y escenarios, para honrar la diversidad cultural del continente, desde una mirada contemporánea y fresca.

Cazzu ya cuenta con fechas confirmadas para su gira, y la noticia revolucionó a sus fans. Luego de anunciar los shows en el Auditorio Nacional de CDMX los tickets se agotaron, logrando convocar a miles de personas en las siete noches que tiene previstas en México. Por otro lado visitará Chile y Uruguay, y La Jefa continúa proyectando seguir recorriendo nuestro país, así como su llegada a Perú y Colombia entre otros destinos más.