Murió Norma Nolan, la primera y única Miss Universo argentina







La santafesina que conquistó la corona en 1962 falleció a los 87 años. La organización internacional le dedicó un emotivo homenaje.

Murió Norma Nolan, la primera y única Miss Universo argentina.

Norma Beatriz Nolan, la única argentina que logró el título de Miss Universo, murió a los 87 años. La noticia se conoció el viernes, aunque el fallecimiento ocurrió el miércoles. La propia organización del certamen internacional confirmó la información y compartió un sentido comunicado acompañado de un video de su histórica coronación.

“La Organización Miss Universo extiende sus más sinceras condolencias a la familia, amigos y a todos aquellos que fueron tocados por la vida de Miss Universo 1962, Norma Nolan”, expresaron desde la entidad. En ese mensaje también incluyeron imágenes de su victoria y un recuerdo con las palabras que ella pronunció al finalizar el evento: “Un saludo cariñoso para todos los argentinos y para todos los americanos”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miss Universe (@missuniverse) El homenaje concluyó destacando el impacto de su trayectoria: “Como la primera mujer argentina en ostentar la corona de Miss Universo, su elegancia, belleza y espíritu pionero dejaron una huella imborrable en nuestra historia e inspiraron a las generaciones posteriores. Que su memoria siga brillando como símbolo de gracia, fortaleza y legado”.

Norma Nolan se consagró en 1962 en Miami, Estados Unidos, convirtiéndose en la primera y hasta hoy única representante argentina en obtener el título. El certamen, que se celebra desde 1952, elige cada año a la mujer considerada más bella del mundo mediante la combinación de voto del público y decisión del jurado.

Quién era Norma Beatriz Nolan Nacida en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, el 22 de abril de 1938, estudió Secretariado antes de iniciar su carrera como modelo en la televisión. En 1962 se convirtió en Miss Argentina, superando a Zulma Faiad, y luego viajó a Estados Unidos para competir en Miss Universo.

f608x342-563299_593022_5139 Su trayectoria. Aquella noche decisiva fue seleccionada entre 51 candidatas por un jurado de nueve integrantes. Se impuso sobre representantes destacadas como la islandesa Ann Geirsdottir, la finlandesa Anja Aulikki Havinen, la brasileña María Olivia Reboucas y la china Helen Liu. Durante su reinado internacional trabajó junto a diseñadores de renombre y protagonizó campañas publicitarias en todo el mundo. Ya instalada en Miami, llevó siempre una vida discreta, preservando su intimidad y manteniéndose alejada del protagonismo mediático que la fama le había otorgado.

