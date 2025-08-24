El mes termina con un feriado sorpresa: enterate quienes podrán disfrutarlo







El mes de agosto, con pocos feriados a nivel nacional, traerá un día libre para cerrar el mes que beneficiará a varios argentinos.

Los feriados en Argentina siempre generan expectativa porque representan una oportunidad para descansar, planear escapadas o compartir más tiempo en familia. Cada nuevo día libre en el calendario es esperado por los trabajadores, ya sea por celebraciones nacionales o conmemoraciones de carácter local.

En este caso, el cierre de agosto trae consigo una sorpresa para un grupo de argentinos que tendrán la posibilidad de disfrutar de un fin de semana largo. Se trata de una fecha que no aparece entre los días no laborables habituales y que responde a motivos particulares de cada región bonaerense.

Feriados Descanso Estos feriados son ideales para poder descansar y llega en el momento ideal: justo cuando termina el mes de agosto. Por qué es feriado del viernes 29 de agosto de 2025 El viernes 29 es feriado en el partido bonaerense de Hurlingham por celebrarse el Día de la Virgen de la Guardia, patrona del distrito, en lo que representa una antigua tradición religiosa local. Ese mismo día será feriado en el partido de Merlo, donde se conmemora el aniversario fundacional de la ciudad, fundada en 1755. Esto afectará a los empleados públicos, mientras que el resto deberá esperar la decisión de sus empleadores.

También habrá descanso en dos localidades de la provincia: La Angelita, en el partido de General Arenales, y Saldungaray, en Tornquist. En ambas se declara día no laborable por aniversario fundacional.

Los feriados restantes de 2025: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles de 2025 Lunes 8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) Jueves 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables de 2025 Domingo 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable) Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)

