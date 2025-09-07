Un hombre en silla de ruedas incendió un conventillo y murió este domingo en el barrio porteño de La Boca, mientras que dos mujeres recibieron oxígeno por inhalar humo.
Murió un hombre que prendió fuego un conventillo en La Boca
Fuentes policiales informaron que el autor del siniestro fue hallado a tres metros del acceso al inmueble ubicado en Wenceslao Villafañe al 400, entre avenida Almirante Brown y Martín Rodríguez.
Según supo NA, el implicado había intentado prender fuego el lugar hace una semana.
Por su parte, dos mujeres de 20 y 38 años recibieron oxígenos por inhalación de humo y una tercera víctima fue trasladada al Hospital Argerich por posibilidad de embarazo.
El foco ígneo se desarrolló en un predio de 20 por 60 metros (donde viven unas 13 familias), mientras que en la parte frontal se encuentra un conventillo de 20 por 30 metros.
Bomberos de la Ciudad constataron que las llamas se iniciaron en la planta baja de forma generalizada y las dotaciones utilizaron varias líneas de agua en el frente, el lateral derecho y el contrafrente a fin de controlar la situación.
