Se eligieron las mejores fotografías de paisajes del 2020

“Tengo 24 años y he estado tomando fotos durante 6 años, desde que un día le pedí la cámara a mi primo para una excursión a Lion Rock Peak. No había ninguna razón en particular para ir allí; se trata solo de una montaña y nunca la había visitado. Fue también la primera vez que hice una caminata por encima de las nubes. Pero una vez en la cima todo cambió; aquellas vistas realmente me inspiraron para hacer algo distinto. Me enamoré de la naturaleza", comenzó diciendo Yuen.

Lansdcape Photographer of the Year "Fluir". Fotografía tomada por Yuen en Highlands, Escocia. Foto: Kelvin Yuen / Landscape Photographer of the Year 2020

"Para una persona como yo, que creció en una ciudad como Hong Kong, esta caminata me abrió un mundo completamente nuevo. Desde entonces, he pasado la mayor parte de mi tiempo libre en las montañas, explorando las espectaculares vistas de la naturaleza. Después, tras graduarme en la universidad en 2018, pude perseguir mi pasión: viajar por todo el mundo para convertirme en fotógrafo de paisajes profesional a tiempo completo", explicó el ganador.

Lansdcape Photographer of the Year "Paisaje alienígena". Fotografía tomada por Yuen en Montes Dolomitas, Italia. Foto: Kelvin Yuen / Landscape Photographer of the Year 2020

Tal como detalló National Geographic España, se trata de la historia de uno de los miles de fotógrafos profesionales o amateurs que han tenido la suerte de poder compaginar sus dos grandes pasiones: el amor por la fotografía y la naturaleza; y que un día decidieron lanzarse a conquistar con su cámara los paisajes naturales más impresionantes.

Aquí se puede visitar la galería fotográfica de los ganadores del certamen. Y, como cada año, tanto éstas como el resto de finalistas pueden contemplarse en el libro editado anualmente por la organización.