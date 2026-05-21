El Gobierno adelantó de cuánto será el aguinaldo de jubilados y pensionados de ANSES en junio 2026

El organismo confirmó el aumento del mes entrante y ya se conocen los valores estimados del medio Sueldo Anual Complementario para beneficiarios.

El beneficio se pagará junto con los haberes mensuales de junio, según la terminación de DNI.

El Gobierno nacional y ANSES ya definieron los principales números que cobrarán jubilados y pensionados durante junio, un mes que llegará con aumento por movilidad, bono extraordinario y el pago del medio aguinaldo, correspondiente al primer semestre del año.

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Según las proyecciones oficiales realizadas tras conocerse el último dato de inflación del INDEC, los haberes previsionales recibirán una actualización del 2,6%. Además, durante junio se acreditará el Sueldo Anual Complementario (SAC), equivalente al 50% del mejor haber mensual percibido en el semestre.

La actualización prevista para junio surge del esquema de movilidad vigente establecido por el Decreto 274/24, que determina aumentos mensuales tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor de dos meses atrás. En este caso, el ajuste corresponde a la inflación registrada por el INDEC durante abril de 2026.

Con el incremento del 2,6%, la jubilación mínima pasará de alrededor de $393.000 a una cifra superior a los $403.000 brutos. La jubilación máxima se ubicará por encima de los $2,7 millones mensuales. Las prestaciones previsionales quedarían aproximadamente de la siguiente manera:

jubilación mínima : $403.475

: $403.475 jubilación máxima : $2.715.002

: $2.715.002 PUAM : $322.780

: $322.780 PNC por invalidez y vejez: $282.432

Estos valores corresponden únicamente al haber mensual actualizado y todavía no incluyen aguinaldo ni bono extraordinario.

El incremento también impactará sobre asignaciones familiares y otras prestaciones administradas por ANSES. Las actualizaciones son automáticas y no requieren ningún trámite adicional por parte de los beneficiarios.

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Quiénes cobran el bono de $70.000

El Gobierno mantendrá durante junio el bono extraordinario de hasta $70.000 destinado a jubilados y pensionados con ingresos más bajos. El refuerzo continuará otorgándose de manera automática junto con los haberes mensuales.

El bono completo será percibido por quienes cobren la jubilación mínima. Aquellos beneficiarios cuyos ingresos superen ese haber recibirán un monto proporcional hasta alcanzar el tope establecido por ANSES. También se prevé que el refuerzo alcance a titulares de:

Pensiones No Contributivas

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

Pensiones madres de siete hijos

En todos los casos, el pago será automático y aparecerá discriminado dentro de la liquidación mensual de ANSES.

El bono extraordinario no forma parte del cálculo del aguinaldo. Esto significa que el SAC se liquida únicamente sobre el haber previsional regular y no contempla sumas adicionales extraordinarias.

ANSES

De cuánto será el aguinaldo para jubilados y pensionados de ANSES

El medio aguinaldo de junio se calcula tomando el 50% del mejor haber mensual percibido entre enero y junio de 2026. Como junio llegará con aumento, el SAC se liquidará sobre los valores actualizados de ese mes.

Para quienes cobran la jubilación mínima, el aguinaldo estimado rondará los $201.700. Ese monto surge de calcular la mitad del haber actualizado previsto para junio, sin incluir el bono extraordinario. De esta manera, un jubilado de la mínima podría recibir durante junio:

haber mensual actualizado: $403.475

bono extraordinario: $70.000

medio aguinaldo: $201.737

El ingreso bruto total superaría así los $675.000 durante junio. En el caso de jubilaciones más altas, el aguinaldo también será proporcionalmente mayor debido a que el SAC toma como referencia el mejor haber del semestre. Quienes perciben la jubilación máxima podrían cobrar un aguinaldo superior al millón de pesos.

ANSES confirmó además que el aguinaldo será depositado junto con los haberes mensuales respetando el calendario habitual organizado según terminación de DNI. Los pagos para jubilados de la mínima comenzarán durante la segunda semana de junio, mientras que quienes superen el haber mínimo cobrarán hacia la última parte del mes.

Los beneficiarios podrán consultar fechas exactas, montos y detalle de liquidaciones ingresando a la plataforma oficial "Mi ANSES" con CUIL y Clave de la Seguridad Social.