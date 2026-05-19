Frío polar con mínimas debajo de los 10 grados en el AMBA: cómo seguirá el clima en el resto del país

El AMBA encara una nueva semana con mínimas por debajo de los 10 grados, según indicó el SMN. Además, el clima gélido se sentiría con más fuerza en el sur.

La continuidad de la semana se mantendrá con un clima gélido, con una mínima de 6 para este martes.

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) encara un martes con máxima de 17 grados a la espera de una semana que se mantenga gélidas, con mínimas por debajo de los 10 grados, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) . Además, se espera el ingreso de aire frío y heladas en el sur del país.

La continuidad de la semana se mantendrá con un clima gélido, luego de un lunes con máxima de 17 grados. Así, para este martes el SMN indicó marcas entre 6 y 19 grados, con vientos en sentido oeste y sur-oeste.

El miércoles se espera mínima de 7 y máxima de 15, con la jornada mayormente nublada. Hacia el final de la semana, el jueves y viernes se aguardan por temperaturas entre los 13 y 6 grados, sin lluvias a la vista.

#PronosticodelTiempo El ambiente sigue frío en todo el país. Durante la mañana del martes 19 con la formación de neblinas, heladas y baja ST (incluye al AMBA). Lluvias y algunas nevadas en el extremo sur patagónico Más info https://t.co/tKfDnahUI5 pic.twitter.com/TOJYIqA3nI

Aire frío y heladas: las provincias afectadas

El sitio Meteored indicó el ingreso de una nueva masa de aire frío "con abundante nubosidad asociada a la circulación de viento sur sobre el Mar Argentino y el Atlántico". Así, uno de los sectores más afectados para este martes será Tierra del Fuego, con "vientos intensos del sudoeste, temperaturas muy bajas y precipitaciones persistentes". En paralelo, el sur provincial podrían acumular entre 10 y 15 milímetros.

También se espera una jornada ventosa e inestable para la costa este patagónica, "con cielo mayormente nublado y baja probabilidad de precipitaciones". Por otro lado, el centro y oeste de la Patagonia vivirá heladas moderadas durante la mañana y tiempo estable hacia el resto del día.

En la región de Cuyo y provincias centrales se prevé un martes soleado con amplitud térmica: la mínima estará entre -5 °C y 5 °C mientras que la máxima por la tarde estaría cerca de los 20 °C.

Por último, el sitio agregó que la Costa Atlántica bonaerense comenzará a sentir el nuevo ingreso de aire frío hacia la noche, lo que se traduciría en chaparrones aislados entre la madrugada y la mañana del miércoles.