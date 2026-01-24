SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

¡No gastes de más! Los eventos gratuitos que transforman el verano en Buenos Aires

Las nuevas propuestas al aire libre invitan a recorrer la ciudad, escuchar música y compartir salidas sin comprometer tu presupuesto durante enero y febrero.

El verano porteño ofrece grandes opciones para salir sin que la billetera sufra. En distintos barrios de CABA, aparecen ciclos abiertos de "After Office" que combinan buena música, gastronomía de primera y encuentros al aire libre.

Estas nuevas propuestas están pensadas para cerrar el día en una plaza y se vuelven muy populares entre quienes buscan disfrutar la movida de la ciudad sin gastar ni viajar demasiado.

After parque

Afters BA: el truco para tomar algo y escuchar DJs sin pagar entrada

Afters BA propone encuentros tipo after office con música en vivo y acceso libre. Se suele hacer los miércoles y fines de semana, de 18 a 22, en espacios emblemáticos de distintos barrios porteños.

Una de las fechas más convocantes tuvo lugar en Plaza Dorrego, en San Telmo, con sets de DJs locales. La dinámica es muy simple: cada persona elige si se queda en la plaza o recorre los bares cercanos que se suman al circuito.

El ciclo no se limita a un solo punto de la ciudad. Otras ediciones se programan en zonas como Belgrano, con la misma lógica de música al aire libre. Te conviene llegar temprano, aprovechar las promociones y volver a casa sin gastar mucho dinero.

Descuentos exclusivos: los restaurantes que bajan sus precios por estos eventos

Uno de los grandes atractivos de Afters BA son los acuerdos con locales gastronómicos. Más de 15 bares, parrillas, pizzerías y hamburgueserías suelen ofrecer descuentos especiales, combos o bebidas a precio promocional durante el evento.

En San Telmo, se suman bodegones clásicos, cervecerías artesanales y restaurantes de cocina internacional. Algunos locales también organizan degustaciones, música en vinilo o intervenciones en la vereda. Esto convierte al paseo en una salida flexible, ya que se puede cenar, picar algo o solo tomar una bebida a un buen precio.

Atardeceres en el parque: el plan "low cost" que es furor en Chacarita y Caballito

Atardeceres lleva la música a plazas y parques durante tres fines de semana consecutivos. Cada jornada cuenta con dos sedes en simultáneo y acceso libre, de 18 a 22. El arranque incluye Parque Los Andes, en Chacarita, y Plaza Irlanda, en Caballito. Después, el cronograma se traslada a Parque Rivadavia y al Parque Ferroviario, en Colegiales, para cerrar otra vez en Chacarita.

Los sábados apuntan más a un público joven, con bandas de indie, pop rock y urbano, más un DJ al final. Los domingos suman folklore, peñas y karaoke, con una impronta más familiar. Además de la música, hay foodtrucks, patios gastronómicos, puestos de hidratación para recargar botellas y espacios para bicicletas.

