El verano no solo cambia el paisaje y la agenda: también modifica la forma en que el cuerpo se mueve, descansa y se regula. Con más horas de luz, el reloj interno tiende a ordenarse mejor, y eso influye en el ánimo, la energía y la motivación para salir.
Por qué el verano es la estación más saludable y cuáles son sus beneficios
Más luz y más aire libre: el verano puede ordenar tu energía y tu ánimo, si evitás los excesos y te cuidás del calor.
Esa combinación de días largos y temperaturas amables suele empujar a una vida más activa: caminatas, playa, pileta, deportes y planes al aire libre. A la vez, el calor obliga a prestar atención a señales que, en otras estaciones, pasan más desapercibidas: hidratación, alimentación liviana y descanso en horarios más cuidados.
Los beneficios del verano
Uno de los aportes más claros del verano es que facilita el movimiento cotidiano. Con buen tiempo, aparecen opciones simples que suman salud: caminar más, nadar, hacer actividades al aire libre y sostener una rutina con menos excusas. Ese aumento de actividad física se asocia a una mayor sensación de bienestar general.
También es una época en la que resulta más fácil mejorar hábitos diarios. El calor lleva a tomar agua con mayor frecuencia, algo clave para el buen funcionamiento del organismo. Además, suele crecer el consumo de frutas y verduras, y se vuelve más común elegir comidas frescas y menos pesadas.
Cómo impacta el verano en tu salud mental
El verano suele venir acompañado de descanso, vacaciones o una agenda más flexible. Eso abre espacio para ver amigos, compartir tiempo con la familia y reforzar vínculos, un combo que impacta de lleno en el estado de ánimo y en la percepción de disfrute.
Otro punto fuerte es la posibilidad de bajar el uso de pantallas. Entre salidas, playa y actividades tranquilas, muchas personas dejan el celular un rato de lado y reducen el ruido mental. Esa pausa favorece intereses más creativos o relajados, como leer, pintar o hacer manualidades, y ayuda a cortar con la rutina diaria.
Cómo cuidarse de las olas de calor
Una ola de calor se define como un período excesivamente cálido en el que las temperaturas máximas y mínimas superan, por al menos tres días seguidos y en simultáneo, valores que dependen de cada localidad. Ante alertas, conviene prestar atención a la información oficial y ajustar hábitos para reducir riesgos.
Para prevenir un golpe de calor, la base es la hidratación: tomar agua más seguido, incluso si no sentís sed. Además, es mejor evitar bebidas con cafeína o exceso de azúcar, sumar frutas y verduras, y no realizar actividad física intensa en los horarios más exigentes. En la calle, lo más seguro es evitar el sol entre las 10 y las 16, usar gorra y protector solar, y priorizar espacios ventilados.
