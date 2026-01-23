Cuánto sale un buen ventilador en enero 2026: alternativas, costos y características

Con la llegada del verano , lo primero que busca la gente son opciones para refrescarse dentro de su hogar. Los aires acondicionados suelen tener un costo muy alto y a eso hay que sumarle la instalación, la cual también tiene un precio bastante elevado.

Ante este panorama, el ventilador suele ser la opción más económica además de tener varias alternativas. Dependiendo qué busque cada cliente, las opciones son muchas y tienen distintos costos, aunque todos más baratos que los equipos mencionados anteriormente.

El primer aspecto a considerar es el tipo de ambiente donde se va a usar . No es lo mismo un dormitorio chico que un living amplio o un espacio donde el equipo quedará fijo durante todo el año. El tamaño del ventilador y el diámetro de las aspas influyen directamente en la cantidad de aire que puede mover.

También es importante evaluar si el equipo será portátil o fijo . Los ventiladores de pie y de mesa no requieren instalación y se pueden mover de ambiente según la necesidad, mientras que los de pared y techo implican una colocación permanente. En estos últimos casos, suele ser necesario sumar el costo de instalación eléctrica y de montaje, ya que no se trata de un equipo que se enchufa y listo.

En enero de 2026, los ventiladores de uso doméstico más habituales se agrupan en cuatro categorías, con rangos de precios orientativos.

Los ventiladores de mesa son los más económicos y están pensados para uso personal o ambientes chicos. Sus precios suelen ubicarse entre los $35.000 y $65.000, según tamaño y potencia. Los ventiladores de pie, los más elegidos para uso general, ofrecen mayor alcance y regulación de altura. En este segmento, los valores van aproximadamente de $60.000 a $120.000, con diferencias según materiales y potencia del motor.

Los ventiladores de pared aparecen como una opción intermedia para liberar espacio en el piso. Requieren instalación y su precio ronda entre $70.000 y $130.000, sin contar la colocación. Por último, los ventiladores de techo suelen ser los más costosos dentro del uso doméstico, pero también los más durables. Los modelos más comunes se mueven entre $90.000 y $180.000, a lo que hay que sumar la instalación eléctrica, especialmente si no existe una conexión previa.

Ventilador Freepik Los ventiladores portátiles pueden moverse a gusto dentro de las distintas habitaciones del hogar. Freepik

Cuánta energía consume un ventilador

El consumo de un ventilador depende directamente de su tamaño y del tipo de instalación, pero en todos los casos se mantiene dentro de valores bajos para el uso hogareño. Los ventiladores de mesa suelen consumir entre 15 y 30 watts, mientras que los ventiladores de pie se ubican, en promedio, entre 40 y 70 watts según la velocidad utilizada. En el caso de los ventiladores de pared, el consumo es similar al de los modelos de pie y ronda los 50 a 80 watts.

Los ventiladores de techo, por su mayor tamaño, pueden llegar a consumir entre 60 y 100 watts, aunque su uso continuo sigue siendo considerablemente más económico que el de otros sistemas de climatización. Incluso funcionando varias horas por día durante el verano, el impacto en el consumo eléctrico mensual es limitado.