Los mejores parques acuáticos en Buenos Aires para refrescarse durante la ola de calor + Seguir en









Propuestas con juegos de agua y piletas al aire libre en distintos puntos de la provincia, ideales para escapar de las temperaturas extremas del verano.

Las claves para enfrentar la ola de calor: los parques acuáticos.

Las altas temperaturas se hacen sentir con fuerza en el Área Metropolitana y en gran parte de la provincia de Buenos Aires. Cuando el ventilador ya no alcanza y el aire acondicionado queda corto, muchas familias empiezan a buscar planes distintos para pasar el día sin sufrir el calor.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En ese contexto, los parques acuáticos aparecen como una alternativa cada vez más elegida. Combinan juegos de agua, piletas de distintos tamaños y propuestas pensadas tanto para chicos como para adultos, con la ventaja de poder pasar varias horas al aire libre, pero con alivio térmico. Algunos apuntan a un público familiar, otros suman adrenalina con toboganes altos y también están los que priorizan el descanso. Elegir depende del presupuesto, la distancia y, sobre todo, de las ganas de bancarse el sol.

Ola Calor Aire libre Temperatura Extrema Alerta Mariano Fuchila Cuáles son los mejores parques acuáticos de Buenos Aires En la provincia de Buenos Aires hay varios parques acuáticos que se consolidaron como clásicos del verano. Uno de los más conocidos es Aquafan, ubicado en la zona de Tigre, dentro del predio del Parque de la Costa. Su propuesta incluye toboganes de distintos niveles, una pileta de olas y sectores pensados para los más chicos.

Otro de los espacios que suele aparecer en el radar es el Parque Acuático Poseidón, en el oeste del conurbano bonaerense. Allí, el foco está puesto en las piletas amplias, juegos interactivos y áreas verdes para descansar entre chapuzón y chapuzón. Es una opción elegida por grupos grandes y familias que buscan pasar el día completo.

También existen complejos más alejados del centro porteño, en localidades del interior bonaerense, que combinan agua, camping y parrillas. Estos lugares suelen tener una lógica más relajada, con espacios abiertos, menos multitudes y un ritmo distinto al de los parques más masivos.

Parque de la Costa 2 El SMN alertó sobre una nueva ola de calor El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre una nueva ola de calor que afecta a la Ciudad de Buenos Aires y a gran parte de la provincia. Se esperan varios días consecutivos con temperaturas máximas elevadas y mínimas que no ofrecen demasiado alivio durante la noche. Este tipo de eventos extremos no solo genera incomodidad, sino que también implica riesgos para la salud, especialmente en niños, personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas. Por eso, los especialistas recomiendan mantenerse hidratado, evitar la exposición al sol en horas pico y buscar lugares frescos. parque de la costa.webp En ese escenario, los parques acuáticos aparecen como una opción válida, aunque no exenta de cuidados. Es clave usar protector solar, respetar las indicaciones de los guardavidas y no subestimar el cansancio que provoca el calor prolongado. La ola de calor no tiene una duración exacta confirmada y su intensidad puede variar según la zona. Esa incertidumbre obliga a planificar con cierta flexibilidad. Mientras tanto, el agua sigue siendo una aliada clave para sobrellevar el verano bonaerense sin pasarla mal.