No, no es lo mismo: la diferencia entre huso horario y zona horaria y el país con más horas oficiales en el mundo

Luego de que la Cámara de Diputados aprobara el proyecto de ley que establece el cambio del huso horario en Argentina, te explicamos cuál es la real diferencia entre husos horarios y zonas horarias.

Husos horarios y zonas horarias no son lo mismo. FreePik.es

La Cámara de Diputados dio media sanción este miércoles al proyecto de ley que busca modificar el huso horario en Argentina. La iniciativa que impulsó Julio Cobos tiene como objetivo retrasar los relojes del país una hora para alinearlos con la luz solar y reducir el consumo de energía eléctrica. Y aunque a veces sean utilizados como sinónimos, husos horarios y zonas horarias no son lo mismo. De hecho, aún cambiando el huso horario, la Argentina podría establecer diferentes zonas horarias a lo largo de su extensión.

En efecto, la diferencia entre el huso horario y la zona horaria radica en que el primero es una franja geográfica imaginaria que se define por meridianos cada 15° de longitud (que es una hora de diferencia con respecto al Tiempo Universal Coordinado). Mientras que la zona horaria define una región geográfica real que comparte la misma hora oficial y puede desviarse de los meridianos por razones políticas, históricas o administrativas, incluye los ajustes del horario de verano que afectan a la hora oficial.

La lógica indicaría que países con grandes extensiones serían los que cuenten con mayor cantidad de zonas horarias. Sin embargo, con un total de 12 zonas horarioas locales, Francia es el país con más zonas horarias de todo el mundo, según Time And Date. La razón no es caprichosa: Francia cuenta con decenas de territorios no europeos, como los territorios de ultramar ubicados tanto en el Oceáno Índico, como en el Pacífico y en el Atlántico. De allí, entonces, la diversidad de zonas horarias.

A Francia le sigue Rusia con 11 zonas horarias en su superficie que va desde Europa al oeste hasta el océano Pacífico y Estados Unidos con la misma cantidad.

Cambio de huso horario en Argentina: el proyecto que aprobó Diputados El proyecto que presentó Julio Cobos establece que Argentina adopte el huso horario de -04 GMT, correspondiente al Sistema Internacional de Husos Horarios, ya que actualmente el horario oficial está fijado en -03 GMT. Según el texto, durante el verano el Gobierno podría volver al huso de -03 GMT, aplicando un esquema similar al del horario estival.

A través de su red social X, Cobos explicó: “Argentina tiene un desfasaje entre la hora oficial (-3) y el huso horario que realmente nos corresponde (-4) y esto provoca varios inconvenientes. Por eso presenté un proyecto para modificar el horario oficial en todo el territorio nacional y llevarlo al huso horario correcto”, y agregó: “Argentina se encuentra casi en su totalidad dentro del huso horario de 4 horas al Oeste de Greenwich, solamente la zona cordillerana ingresa en el Huso -5; sin embargo usamos la hora del Huso -3. Además, parte de Brasil, Paraguay, Bolivia, Venezuela y Chile, hoy están en el Huso -4”. reloj despertador El proyecto de ley que aprobó Diputados establece un cambio en el huso horario de Argentina. Pixabay De aplicarse, la medida haría que los relojes se retrasen una hora y generaría cambios en las rutinas de trabajo, en los horarios escolares y en el funcionamiento de los distintos servicios.