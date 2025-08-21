Millie Bobby Brown y su esposo Jake Bongiovi anunciaron que adoptaron a una bebé: "Ahora somos 3"







La estrella de Stranger Things y el hijo de Jon Bon Jovi hicieron el anuncio a través de sus redes sociales.

La pareja le dio la bienvenida a su primera hija.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi dieron la bienvenida a su primera hija.

La estrella de Stranger Things anunció la noticia a través de su cuenta de Instagram hoy jueves: "Este verano, dimos la bienvenida a nuestra dulce bebé mediante la adopción. Estamos muy emocionados de comenzar este hermoso nuevo capítulo de la paternidad en paz y privacidad".

La joven pareja —Brown tiene 21 años y Bongiovi, 23— se casó en secreto en mayo de 2024, tras estar juntos desde 2021. ( El coprotagonista de Brown en Stranger Things, Matthew Modine, ofició la boda).

Embed - Millie Bobby Brown on Instagram View this post on Instagram A post shared by Millie Bobby Brown (@milliebobbybrown) En una entrevista en el podcast Smartless, Brown habló sobre su deseo de formar una familia y cómo sus padres también empezaron desde jóvenes. De igual manera, los padres de Bongiovi, el icónico rockero Jon Bon Jovi y su esposa Dorothea Hurley, fueron novios en la secundaria y se casaron jóvenes.

“De hecho, mi madre tuvo su primer hijo a los 21 años y mi padre a los 19”, explicó mientras promocionaba su película de Netflix, Electric State. “Ha sido mi pasión desde antes de conocer a Jake. Desde pequeña que quería ser madre, igual que mi madre lo fue conmigo".

La historia de amor entre Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi Brown y Bongiovi comenzaron su relación en 2021, luego de conocerse a través de Instagram. Aunque al inicio solo se frecuentaban por amistad, pronto surgieron rumores de romance. La actriz confirmó en una entrevista con Wired en 2022 que fueron amigos por un tiempo antes de comenzar a salir. Tras unos años de noviazgo, la pareja decidió dar el siguiente paso y se casaron en mayo de 2024 en una ceremonia íntima. Más tarde, en octubre de ese mismo año, celebraron su unión en Villa Cetinale, Italia, acompañados de familiares y amigos cercanos.

