La mayor central nuclear de Francia vuelve a la actividad tras la paralización por medusas







Gravelines reactivó sus reactores tras la interrupción causada por la presencia masiva de medusas en sus sistemas de enfriamiento.

La central nuclear de Gravelines reanudó sus actividades tras la parada automática causada por la presencia masiva de medusas.

La central nuclear de Gravelines, ubicada en el norte de Francia, reanudó este miércoles su actividad luego de que la presencia masiva de medusas provocara la parada automática de cuatro de sus seis reactores a inicios de semana. Los otros dos reactores estaban fuera de servicio por tareas de mantenimiento, mientras EDF coordinaba la reactivación segura de la planta.

La central, ubicada cerca de la frontera con Bélgica, es la que cuenta con mayor capacidad de producción en Europa Occidental, con seis reactores de 900 MW cada uno. "El reactor nº6 volvió a funcionar esta mañana a las 07:30", indicó a AFP una vocera de EDF, quien agregó que las unidades 2, 3 y 4 se reactivarán "en los próximos días".

Gravelines_Nuclear_Power_Station Cuatro de los seis reactores se detuvieron al inicio de la semana por obstrucciones en los sistemas de enfriamiento. La parada se debió a que las medusas quedaron varadas en los tambores filtrantes de las estaciones de bombeo de agua de mar que enfrían los reactores, un hecho poco común que obligó a interrumpir el funcionamiento como medida preventiva. Según EDF, estas paradas "no tuvieron consecuencias en la seguridad de las instalaciones, el personal o el medio ambiente”.

Causas y antecedentes del incidente La proliferación de medusas se vincula al calentamiento de los océanos y la sobrepesca, que reduce la cantidad de depredadores naturales como el atún. Este no es un fenómeno nuevo: la central ya enfrentó situaciones similares en los años 1990, y se registraron episodios parecidos en Estados Unidos, Escocia, Suecia y Japón durante la década de 2010.

Gravelines es la planta nuclear con mayor capacidad de Europa Occidental y forma parte del 65% de la energía nuclear que abastece a Francia en 2024, según la operadora de la red eléctrica RTE. EDF trabaja para garantizar que las unidades vuelvan a funcionar con total seguridad.

Mirando hacia el futuro, Gravelines tiene previsto incorporar dos nuevos reactores EPR2, de 1600 MW cada uno, a partir del año 2040, aumentando aún más su capacidad de generación eléctrica.

