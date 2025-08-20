Richard Ashcroft habló sobre su deseo de acompañar a Oasis en su paso por Argentina: "Existe un rumor"







El ex The Verve ha estado participando como telonero en los shows de reunión de la banda de los Gallagher, en Reino Unido e Irlanda.

Ashcroft expresó su deseo de ser parte de la gira reunión en su tramo por Sudamérica.

Richard Ashcroft, exlíder de The Verve, abrió la posibilidad de sumarse a las fechas de Oasis en Sudamérica, que incluye su paso por Argentina el 15 y 16 de noviembre en el estadio River Plate.

Hasta ahora, Ashcroft ha participado como número de apertura en la gira de reunión del grupo de los Gallagher, aunque solo acotado al tramo de Reino Unido e Irlanda.

El entusiasmo que ha despertado la gira, se ha plasmado en cientos de mensajes que Ashcroft ha recibido en sus redes sociales. “La mayoría de mis seguidores son de Sudamérica, lo creas o no son de Chile y Argentina y están como ‘por favor ven a Sudamérica’”, comentó el hombre de Lucky Man, en una entrevista con el popular programa radial The Chris Evans Breakfast Show.

La insistencia de los fans ha llevado a Ashcroft a hacer sus consultas. “Existe un pequeños rumor y algunas charlas que tal vez me pueda unir a algunas fechas en Sudamérica -añadió el oriundo de Wigan-. Me encantaría tener puesta mi camiseta de Maradona en el estadio de River Plate, haciendo Bittersweet Symphony en el estadio de River Plate”.

Richard Ashcroft Oasis Argentina Noel Gallagher y sus ganas de tocar en Argentina Por otro lado también llegaron las palabras de Noel Gallaghery su deseo de tocar en Argentina, fue durante una entrevista con el programa Talksport.

"Ansío tocar en el estadio River Plate en Buenos Aires", reveló durante la entrevista cuando le preguntaron qué parada de la gira le hacía más ilusión. Acto seguido, habló sobre la historia que tiene Oasis con el público argentino. "Tocamos allí un par de veces. Argentina está, sin dudas, en el top 5 de los lugares en los que nos gusta tocar en el mundo y es el lugar más alejado de Irlanda y Mánchester", dijo para orgullo de los fans. Finalmente, agregó que esta felicidad por volver a tocar en Argentina es compartida por el resto de la banda: "Todos están ansiosos por el show en River Plate porque es un lugar muy especial para nosotros".

