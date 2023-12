Nueva noche de protestas contra Javier Milei por el DNU y la ley "ómnibus"

Diego de 57 años, vecino del barrio de San Telmo, en declaraciones a Telam, dijo que "esto es un atropello a la democracia. Milei superó un límite y esto debe acabar".

Por su parte, Jesica de 21 años señaló que el proyecto enviado por el Presidente "es un retroceso para la lucha por los derechos humanos y en especial para las mujeres".

Sofía, de 25, calificó al proyecto de "autoritario" y espera que el Congreso "no apoye la iniciativa".

"Lo que envió Milei no tiene precedente. Es terriblemente autoritario. No respeta lo más mínimo los derechos que conseguimos. Ojalá que el Congreso no apoye la iniciativa", expresó sobre el ruido de los golpes a las cacerolas.

Pasadas las 21 horas comenzaron a oírse cacerolazos en los barrios porteños de Recoleta, Caballito, Retiro y Villa Urquiza, mientras que un grupo de vecinos se expresaron frente a la Quinta de Olivos.

También hubo movilizaciones en Ituzaingó, Haedo y Tandil, en la provincia de Buenos Aires, y en la ciudad de Villa María, Córdoba.

En la ciudad de La Plata también volvieron a congregarse vecinos para rechazar el mega decreto del presidente Milei y en contra del proyecto de ley enviado esta tarde al Congreso.

Ley "ómnibus"

El Gobierno nacional envió este miércoles al Congreso de la Nación la "Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos", informó la cuenta oficial de la oficina del mandatario.

El texto de la "ley ómnibus" contiene 664 artículos desplegados a lo largo de 351 páginas, contiene una amplia reforma electoral, cambios impositivos, un blanqueo y más límites a las marchas, entre otras iniciativas que no fueron parte del DNU porque las temáticas que toca no pueden evitar el Congreso.

Además propone otorgarle superpoderes al presidente Milei. "Se propone que el Congreso haga efectiva la delegación legislativa prevista en el artículo 76 de la Constitución Nacional, declarando la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025", indican los considerandos del proyecto de ley.

Marcha de la CGT

Este miércoles, la Central General de los Trabajadores (CGT) se movilizó contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y presentó en Tribunales una medida judicial para impedir su implementación.

Durante la jornada se vivieron momentos de tensión, poco después de finalizada la marcha de las centrales obreras, cuando un grupo de manifestantes inició incidentes en la zona de Avenida Corrientes y Talcahuano.

Hubo corridas, forcejeos y empujones y, luego los manifestantes arrojaron botellas contra los uniformados y estos respondieron lanzando gas pimienta. En ese marco, los efectivos se llevaron detenidos a seis manifestantes.