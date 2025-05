Nueva polémica pone en riesgo el juicio por la muerte de Diego Maradona

Ese hombre, de pelo rubio, sacó unos lentes oscuros de su bolsillo y se los colocó, mientras el fiscal Patricio Ferrari comenzaba su exposición.

Los cuatro sospechosos recibieron una introducción desde alguien de la puerta de la sala, la cual es susurrada al oído del periodista advertido por la oficial en primera instancia por una de las mujeres. Luego, se preparó para retomar la filmación.

Luego, volvió a comunicarse con el señor de anteojos oscuros, realizó un gesto con una de sus manos y retomó la grabación con la cámara.

maradona.jpeg

Cómo sigue el reclamo y que podría pasar con el juicio por la muerte de Maradona

Tanto Baqué, como Fernando Burlando (asesor jurídico de Dalma y Gianinna Maradona) y Mario Baudry (representante legal de Verónica Ojeda y Dieguito Fernando Maradona) pidieron que se investigue se investigue "la posible comisión de hechos que podrían configurar delitos de acción pública, vinculados a la presunta existencia de gestiones, coordinaciones o negociaciones con productoras audiovisuales relacionadas con el juicio oral en curso, sin conocimiento ni consentimiento alguno de las partes intervinientes, lo que podría implicar una afectación directa a principios esenciales del proceso penal".

Asimismo, la jueza Verónica Makintach quedó envuelta en la polémica ya que habría autorizado el ingreso de dos personas ajenas al proceso para realizar el supuesto documental para la productora Pegsa, dirigida por su hermano Juan y por el ex rugbier Agustín Pichot.

Las sospechas comenzaron cuando el jueves pasado la magistrada encabezó el debate, mientras que en los días anteriores ocupaba otra posición en el tribunal.

"Me duele muchísimo", expresó la magistrada sobre los rumores, y agregó: "Me parece un disparate, me sentí agraviada porque se duda de mi imparcialidad".