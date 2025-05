Juicio por la muerte de Diego Maradona: Gianinna declaró que su papá "estaba perdido y nadie se daba cuenta"

Durante su testimonio, la hija menor del astro argentino expresó: "En octubre de 2020 , más precisamente el 10, le pregunto a mi papá cómo estaba a mi papá y no estaba muy bien . Me dijo que cómo iba a estar bien si había sido su cumpleaños y nadie lo había ido a ver, que lo habían dejado solo"

"Entonces, le avisé que no había sido su cumpleaños porque él cumple el 30. Me di cuenta que estaba perdido ", enunció.

Posteriormente, especificó que su padre no reconoció una clásica foto suya: "Cuando mi hijo entra, tenía una remera de mi papá con Caniggia. Se la muestra, lo mira y no se reconoció. Nos miraba pero no entendía, le pregunté si se sentía bien y me dijo que no, que se sentía mal".

DIEGO CON GIANINNA.webp Gianinna Maradona contó el delicado estado de salud en el que estaba su padre antes de morir. Archivo

Gianinna Maradona apuntó contra Leopoldo Luque

En ese sentido, Gianinna cuestionó el accionar de Leopoldo Luque, el médico de Diego Maradona: "Hablé con Luque y le dije que veía a mi papá muy perdido, que no estaba feliz y que además no podía caminar. Él me dijo que había días con altibajos y que Cosachov y Díaz estaban para eso, para ayudarlo".

"Él decía que lo notaba mejor, pero yo lo veía cada vez peor. Estaba dormido, lento y no podía entender la realidad", especificó.

Luego amplió: "Le venía diciendo a Luque que me explicara por qué mi papá estaba peor. Cada vez que le hacía preguntas, no sabía responderme con certeza qué tratamiento estaba llevando con mi papá"

"Me dijo que era una pastilla que le sacaba las ganas de tomar", indicó cuestionando el accionar el principal médico encargado de los cuidados al "10" .

La responsabilidad de Leopoldo Luque en la muerte de Diego Maradona

Gianinna le adjudicó la mayor parte de la responsabilidad: "Luque era su médico de cabecera, tenía toda la responsabilidad, porque después él armó su equipo con Matías Morla a la cabeza, que fue quien lo contrató".

"Una vez mi papá llamó a mi hijo y no se le entendía nada, y le tuve que decir a mi nene que mi papá estaba dormido. Ahí fue que llamé a Maximiliano Pomargo para decirle que necesitaba hablar con Luque porque no podía estar así".

"Después del 30 de octubre me comuniqué con Jana y Diego Jr. para decirles que con Dalma veíamos a papá cada vez peor. Les pregunté si estaban de acuerdo en hacer un zoom con Agustina Cosachov", prosiguió.

Gianinna Maradona también apuntó contra Agustina Cosachov y Carlos Díaz

La hermana menor de Dalma también responsabilizó al psicólogo Carlos Díaz y a la psiquiatra Agustina Cosachov por la muerte de Diego Maradona: "Elegí creer que ellos, que seguían la salud de mi papá, nos daban la mejor propuesta".

"Con el diario del lunes, escuchando cómo Luque se refería a mí y a mi hermana, siento que todo fue una obra de teatro para seguir teniendo a mi papá en un lugar oscuro, feo y solo" , aseveró.

En ese aspecto, Gianinna coincidió con sus hermanas Dalma y Jana al señalar que accedió a la internación domiciliaria en Tigre por recomendación de Luque y Cosachov, los médicos a cargo de la salud de su papá: “La propuesta era una internación domiciliaria seria que nunca cumplieron”, aseguró.

El Tribunal dio un cuarto intermedio

Dada la extensión de la declaración de Gianinna Maradona, el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro decidió dar un cuarto intermedio. Luego, continuará el testimonio de la tercer hija de Diego en declarar.

Noticia en desarrollo.-