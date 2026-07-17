Nuevas reglas en la carrera docente en CABA ponen en valor la formación y la asistencia de los maestros

La normativa incorpora cambios en los traslados, las licencias y el puntaje para reducir la rotación y consolidar equipos estables dentro de las escuelas.

La reglamentación comenzará a aplicarse de forma gradual a partir de 2027.

La Ciudad de Buenos Aires actualizó el Estatuto del Docente con nuevas reglas para la carrera profesional de los maestros, que modifica criterios vinculados a traslados, formación, evaluación y licencias .

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La nueva normativa establece que la capacitación tendrá mayor peso para el crecimiento dentro del sistema educativo, incorpora el presentismo como un factor esencial en la evaluación anual y busca reducir la rotación de docentes entre escuelas.

"Gobernar es fijar prioridades y, sobre todo, devolverle la autoridad a los buenos maestros para que los chicos aprendan mejor. Con este cambio en la reglamentación del Estatuto se ordena el sistema, se valora el presentismo y se termina el curro de las licencias acumuladas . En nuestra gestión, el esfuerzo vale. El camino para una sociedad mejor es volver a las fuentes: el respeto , la disciplina , el orden y reconocer a los que trabajan con responsabilidad todos los días", sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri .

La Ciudad de Buenos Aires, a través del Ministerio de Educación, modificó el Estatuto del Docente que regula la trayectoria profesional de los maestros desde su ingreso al sistema hasta el acceso a cargos de conducción.

Los cambios tienen como objetivo ordenar la carrera y modificar algunos criterios que, según el Gobierno porteño, dificultaban la continuidad de los equipos dentro de las escuelas. La nueva normativa pone el foco en tres ejes principales: formación, asistencia y evaluación del desempeño .

Actualmente, según datos de la cartera, cerca del 20% de los maestros cambia de institución cada año, una situación que puede afectar la continuidad de los proyectos pedagógicos y la conformación de grupos de trabajo estables.

Para modificar esa dinámica, la reglamentación establece que los docentes titulares deberán contar con al menos dos años de antigüedad en un establecimiento para poder solicitar un traslado. Además, quienes tengan una permanencia mínima de 12 meses tendrán prioridad para acceder a cargos dentro de esa misma escuela.

Otro de los cambios está relacionado con la evaluación docente. Hasta ahora, la antigüedad tenía un peso relevante dentro del puntaje utilizado para la carrera profesional y se contemplaban antecedentes de desempeño general (asistencia a congresos/ seminarios, competencias).

Con la actualización, la formación continua tendrá mayor importancia, especialmente los estudios de posgrado.

También se modificará la evaluación anual, que será realizada por las autoridades de cada establecimiento mediante una nueva grilla elaborada por el Ministerio de Educación. El sistema digital incorporará indicadores basados en evidencia y tendrá en cuenta distintos aspectos del trabajo docente, entre ellos la asistencia.

La normativa establece que para acceder a las calificaciones más altas, como "Muy bueno" o "Sobresaliente", los docentes deberán acreditar un 90% de presentismo.

El nuevo Estatuto introduce modificaciones en el régimen de licencias para ordenar mejor los permisos y reducir las interrupciones en las clases. Las ausencias justificadas por razones particulares pasarán a contabilizarse por profesional y no por cargo, con un límite máximo de seis solicitudes anuales.

Además, la licencia por examen quedará limitada a tres días hábiles en carreras terciarias o universitarias.

Según explicó el Ministerio de Educación, durante 2026 el 22% de las licencias tomadas por docentes correspondieron a razones administrativas y un 5% a causas injustificadas.

La actualización comenzará a aplicarse de manera gradual a partir de 2027. El organismo porteño informó que difundirá los cronogramas específicos según cada nivel y modalidad educativa, además de habilitar canales de consulta para los docentes.

"Nuestro plan estratégico Buenos Aires Aprende tiene un norte muy claro: que los chicos estén en la escuela para aprender y no solo para transitar la escolaridad. Para lograrlo, es fundamental que los directivos sean líderes y logren equipos estables que acompañen los procesos de mejora de aprendizaje y bienestar de cada alumno de forma sostenida", explicó la ministra Mercedes Miguel en el comunicado de presa.