La Ciudad reformó el Estatuto Docente: habrá nuevos requisitos para ser director, cambiar de escuela y pedir licencias + Agregar ámbito en









El Gobierno porteño oficializó una reforma que comenzará a aplicarse desde 2027. La actualización modifica los criterios de ascenso, incorpora nuevas exigencias de capacitación, cambia el sistema de evaluación y busca reducir la rotación de docentes entre escuelas.

La Ciudad reformó el Estatuto Docente: habrá nuevos requisitos para ser director, cambiar de escuela y pedir licencias.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció este jueves una profunda reforma del Estatuto Docente, que comenzará a aplicarse de manera gradual desde 2027 y modificará aspectos centrales de la carrera de maestros y profesores.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, aseguró que la intención es "sacudir" un sistema que consideró desactualizado y sostuvo que los cambios apuntan a "ordenar el sistema de mérito dentro de la carrera docente, ordenar cómo crecer y tener equipos directivos que se hayan formado para ser directivos".

La actualización introduce modificaciones en los traslados, el régimen de licencias, los criterios de evaluación y las condiciones para acceder a cargos de conducción. Según el Ministerio de Educación, el objetivo es reducir la rotación de docentes, fortalecer la continuidad pedagógica y dar mayor peso a la formación y al desempeño por sobre la antigüedad.

El Gobierno porteño oficializó una reforma que comenzará a aplicarse desde 2027. La actualización modifica los criterios de ascenso, incorpora nuevas exigencias de capacitación, cambia el sistema de evaluación y busca reducir la rotación de docentes entre escuelas. Los principales cambios Traslados: Los docentes deberán permanecer al menos dos años como titulares antes de poder solicitar el traslado a otra escuela. Además, quienes ya trabajen en una institución tendrán prioridad para acceder a nuevos cargos dentro de ese establecimiento si cuentan con al menos un año de antigüedad. La medida busca reducir la rotación, que actualmente alcanza a uno de cada cinco docentes por año.

Los docentes deberán permanecer al menos como titulares antes de poder solicitar el traslado a otra escuela. Además, quienes ya trabajen en una institución tendrán prioridad para acceder a nuevos cargos dentro de ese establecimiento si cuentan con al menos de antigüedad. La medida busca reducir la rotación, que actualmente alcanza a por año. Capacitación y evaluación: La reforma otorga mayor peso a la formación continua y a los estudios de posgrado para acceder a ascensos. También se actualizará la evaluación anual de desempeño, que será digital e incorporará nuevos indicadores. Para obtener la calificación máxima será obligatorio acreditar un 90% de presentismo , mientras que quienes obtengan evaluaciones deficientes no podrán continuar frente al aula.

La reforma otorga mayor peso a la y a los para acceder a ascensos. También se actualizará la evaluación anual de desempeño, que será digital e incorporará nuevos indicadores. Para obtener la calificación máxima será obligatorio acreditar un , mientras que quienes obtengan evaluaciones deficientes no podrán continuar frente al aula. Requisitos para ser director: A partir de la implementación del nuevo Estatuto, quienes aspiren a ocupar cargos directivos deberán contar con una licenciatura en gestión educativa o una titulación equivalente. Hasta ahora ese título otorgaba un adicional salarial, pero dejará de ser un incentivo para convertirse en un requisito para el ascenso.

A partir de la implementación del nuevo Estatuto, quienes aspiren a ocupar cargos directivos deberán contar con una o una titulación equivalente. Hasta ahora ese título otorgaba un adicional salarial, pero dejará de ser un incentivo para convertirse en un requisito para el ascenso. Licencias: Las ausencias por asuntos particulares pasarán a computarse por docente y no por cargo, con un máximo de seis por año, independientemente de la cantidad de escuelas donde trabaje. Además, la licencia por examen para quienes cursen carreras terciarias o universitarias se reducirá de cinco a tres días hábiles. La reforma fue rechazada por la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), que cuestionó que las modificaciones se hayan realizado por decreto y sin negociación colectiva. El sindicato presentó un planteo administrativo para solicitar la suspensión de la medida y reclamó abrir una instancia de diálogo con el Gobierno porteño.

Temas Ciudad de Buenos Aires