La Feria Francesa 2026: cuándo es, dónde y el desafío de preparar un Saint-Honoré gigante

El tradicional evento organizado por Lucullus vuelve a Plaza Francia el 11 y 12 de julio con entrada libre y gratuita. Habrá un Saint-Honoré de dos metros, gastronomía francesa, clases de alta pastelería, música en vivo y shows musicales.

El evento se realizará el sábado 11 y domingo 12 de julio en Plaza Francia, con entrada libre y gratuita.

La agenda gastronómica de Buenos Aires sumará una nueva edición de La Feria Francesa , el tradicional encuentro organizado por Lucullus –la Asociación Gastronómica Francesa en Argentina–, que se realizará el sábado 11 y domingo 12 de julio en Plaza Francia, con entrada libre y gratuita.

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La propuesta, que forma parte de las celebraciones por el Día Nacional de Francia, reunirá durante dos jornadas a panaderos, pasteleros, chocolateros, cocineros y productores franceses y francófonos radicados en Argentina, quienes ofrecerán una amplia variedad de especialidades tradicionales, además de música en vivo, shows musicales y actividades para toda la familia.

La principal novedad de esta edición será la elaboración en vivo de un Saint-Honoré de dos metros de largo, prevista para el sábado 11 de julio a las 13.30.

Considerado uno de los grandes clásicos de la pastelería francesa, este postre nació en el siglo XIX y debe su nombre a san Honorato, patrono de los panaderos y pasteleros. Su receta combina una base de hojaldre, pâte à choux, crema Chiboust y caramelo, una preparación que requiere precisión técnica y que aún hoy forma parte del repertorio fundamental de la alta pastelería francesa.

La demostración estará a cargo de Bruno Gillot (L'Épi Boulangerie), Mathieu Benoit (French Cookies), Daro Castro y Flor Mollo (Choux Éclair), Jimena Fuster (Estudio de Pastelería), Morgan Chauvel (Cocu Boulangerie) y Marcos Speroni (Morris Mousse), quienes trabajarán de manera conjunta frente al público para elaborar esta pieza de gran formato.

El domingo 12 de julio, también a las 13.30, el chef pastelero Joaquín Pantuso, fundador de Jakarta, ofrecerá una clase magistral dedicada a los trampantojos de fruta, una técnica que reproduce frutas con un alto nivel de realismo y que actualmente representa una de las principales tendencias de la pastelería internacional.

La programación también incluirá música en vivo durante ambas jornadas. El sábado, el Léa Blondel Jazz Trio ofrecerá dos presentaciones, a las 15.30 y 17.30, mientras que el domingo habrá dos nuevos shows musicales programados para las 16.00 y las 17.30, completando la agenda cultural del evento.

Qué se podrá comer en La Feria Francesa

Además de las actividades especiales, el público podrá recorrer más de una veintena de propuestas gastronómicas dedicadas a la cocina francesa.

Entre ellas estará Uria Raclette, que ofrecerá sándwiches de bondiola y de osobuco con queso raclette fundido, papas con raclette, baguetines y salchichas alsacianas.

Otra de las propuestas será Compañía de Chocolates, con una amplia selección de viennoiserie, croissants, pain au chocolat, éclairs, canelés, petits gâteaux, chocolate caliente y café de especialidad.

También participará Le Troquet de Henry, que llevará una carta inspirada en los bistrós franceses con croque monsieur de raclette, sopa de cebolla, sándwiches de merguez, bruschettas con quesos franceses y pain perdu como postre.

Los amantes de los quesos podrán recorrer el espacio de Las Dinas, dedicado a embutidos y fiambres, además de otros productores especializados que ofrecerán quesos franceses y tablas para degustar.

La feria también incluirá macarons, crepes, ostras, cassoulet, boeuf bourguignon, chocolates artesanales, cafés de especialidad, embutidos, panes de masa madre y una amplia variedad de recetas elaboradas por integrantes de la comunidad gastronómica francesa en Argentina.

Cuándo y dónde será La Feria Francesa

Fecha: sábado 11 y domingo 12 de julio.

Lugar: Plaza Francia, Ciudad de Buenos Aires.

Entrada: libre y gratuita.

Actividades destacadas: elaboración en vivo de un Saint-Honoré gigante (sábado 13.30), clase magistral de trampantojos de fruta (domingo 13.30), presentaciones del Léa Blondel Jazz Trio (sábado 15.30 y 17.30), shows musicales (domingo 16.00 y 17.30) y una amplia propuesta de gastronomía francesa.

Con una propuesta que combina gastronomía, cultura y actividades abiertas al público, La Feria Francesa volverá a posicionarse como uno de los principales eventos gastronómicos del invierno porteño, acercando al público algunas de las recetas más representativas de la cocina francesa y una de las demostraciones de alta pastelería más destacadas de esta edición.