El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) enfrenta una jornada de lluvias, tras la caída de granizo en varias localidades. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció alerta amarilla y naranja por lluvias, tormentas y nieve para siete provincias, junto a granizo a intensa actividad eléctrica.
Alerta por granizo y lluvias en el AMBA: cómo seguirá el clima en el resto del país
El AMBA encara una jornada con máxima de 23 grados. A su vez, el SMN anunció alerta amarilla y naranja por diversos fenómenos para siete provincias.
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Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA
El SMN indicó par este viernes marcas entre los 18 y 23 grados, con una probabilidad de tormentas fuertes de entre el 70% y 100% durante esta mañana. A su vez, se esperan chaparrones para la tarde (40%).
El sitio Meteored indicó una perturbación en "niveles medios y altos de la troposfera, avanzando de oeste a este por la región central" del país, lo cual puede suponer una desmejora "en la porción centro-este del país en donde se maximiza la inestabilidad".
Alerta por lluvia, tormentas y nieve: las provincias afectadas
El organismo indicó tormentas para el AMBA y varias localidades bonaerenses hasta Junín, Las Flores y Miramar, además de Santa Fe y Entre Ríos. Allí se esperan "lluvias abundantes en cortos períodos, granizo, ráfagas fuertes e intensa actividad eléctrica" con valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, pudiendo ser superados de forma puntual. También se esperan precipitaciones para Santa Cruz, con una acumulación estimada entre 10 y 20 mm.
A su vez, la web de Meteored agregó que a primera hora de esta mañana "se reportan tormentas aisladas entre el sur de Santa Fe y el extremo norte de Buenos Aires" , y se propagaría hacia el sudeste, "abarcando el AMBA y una buena parte del centro-norte provincial".
"Las condiciones son propensas a la formación de tormentas aisladas de rápido desplazamiento. Esto minimiza el riesgo de lluvias abundantes en esta situación, pero sí cobra relevancia el granizo como potencial riesgo, ante las características que presenta el entorno atmosférico en la región", sintetizaron.