Alerta por granizo y lluvias en el AMBA: cómo seguirá el clima en el resto del país + Agregar ámbito en









El AMBA encara una jornada con máxima de 23 grados. A su vez, el SMN anunció alerta amarilla y naranja por diversos fenómenos para siete provincias.

La máxima para el AMBA es de 23 grados. Captura SMN

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) enfrenta una jornada de lluvias, tras la caída de granizo en varias localidades. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció alerta amarilla y naranja por lluvias, tormentas y nieve para siete provincias, junto a granizo a intensa actividad eléctrica.

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Clima: cómo seguirá el tiempo en el AMBA El SMN indicó par este viernes marcas entre los 18 y 23 grados, con una probabilidad de tormentas fuertes de entre el 70% y 100% durante esta mañana. A su vez, se esperan chaparrones para la tarde (40%).





Hacia el sábado, se espera una mínima de 14 y hasta un 40% de probabilidad de tormentas aisladas para la mañana y tarde, mientras la noche espera chaparrones. El domingo las marcas se ubicarían entre los 10 y 15 grados, con un cielo parcialmente nublado y sin lluvias a la vista.

El sitio Meteored indicó una perturbación en "niveles medios y altos de la troposfera, avanzando de oeste a este por la región central" del país, lo cual puede suponer una desmejora "en la porción centro-este del país en donde se maximiza la inestabilidad".

17 JUL | 8:20h Se desarrollan tormentas fuertes a severas en sectores del AMBA.



Rigen varios avisos a corto plazo por tormentas fuertes, lluvias intensas, ráfagas y granizo



Más info en https://t.co/bqYO9zXitP pic.twitter.com/OjtFCKuZZf — SMN Argentina (@SMN_Argentina) July 17, 2026 Alerta por lluvia, tormentas y nieve: las provincias afectadas El organismo indicó tormentas para el AMBA y varias localidades bonaerenses hasta Junín, Las Flores y Miramar, además de Santa Fe y Entre Ríos. Allí se esperan "lluvias abundantes en cortos períodos, granizo, ráfagas fuertes e intensa actividad eléctrica" con valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 mm, pudiendo ser superados de forma puntual. También se esperan precipitaciones para Santa Cruz, con una acumulación estimada entre 10 y 20 mm.





A su vez, se espera nieve en la zona cordillerana de La Rioja (alerta amarilla), San Juan, Mendoza y Neuquén (alerta naranja). En el primer caso, se espera una acumulación entre 30 y 50 centímetros mientras en el segundo caso llegaría hasta 250 centímetros. A su vez, la web de Meteored agregó que a primera hora de esta mañana "se reportan tormentas aisladas entre el sur de Santa Fe y el extremo norte de Buenos Aires" , y se propagaría hacia el sudeste, "abarcando el AMBA y una buena parte del centro-norte provincial". "Las condiciones son propensas a la formación de tormentas aisladas de rápido desplazamiento. Esto minimiza el riesgo de lluvias abundantes en esta situación, pero sí cobra relevancia el granizo como potencial riesgo, ante las características que presenta el entorno atmosférico en la región", sintetizaron.