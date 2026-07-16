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Tras un jueves con temperaturas agradables, el Servicio Meteorológico Nacional anticipó la llegada de inestabilidad para la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA.

Se vienen 48 horas de lluvias en Buenos Aires: cuándo llegan las tormentas y cómo seguirá el clima. Mariano Fuchila

Tras un jueves con temperaturas agradables y un clima inusualmente templado para esta época del año, el tiempo dará un giro en la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), desde la madrugada de este viernes comenzará un período de 48 horas de inestabilidad, con tormentas, lluvias y chaparrones que se extenderán, con distinta intensidad, hasta la noche del sábado.

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Este viernes, se esperan las tormentas más fuertes durante la madrugada y la mañana. Luego, si bien el fenómeno perderá intensidad, el tiempo continuará inestable durante el resto del día con precipitaciones aisladas.

Cómo estará el clima este viernes De acuerdo con el SMN, la temperatura oscilará entre una mínima de 17°C y una máxima de 23°C. Durante la madrugada y la mañana se prevén tormentas con una probabilidad de precipitaciones de entre 40% y 70%. Los vientos soplarán del sector norte a velocidades de entre 13 y 22 km/h, la humedad rondará el 65% y la visibilidad será reducida.

Tras un jueves con temperaturas agradables, el Servicio Meteorológico Nacional anticipó la llegada de inestabilidad para la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA. Hacia la tarde, las tormentas darán paso a tormentas aisladas, aunque persistirá la inestabilidad. La temperatura alcanzará los 23°C, con vientos del noreste de entre 7 y 12 km/h. Por la noche, el termómetro descenderá hasta los 20°C. Continuará la probabilidad de lluvias, estimada entre 10% y 40%, mientras que los vientos rotarán al noroeste con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

Quienes deban salir durante las primeras horas del día deberán prever posibles demoras, calles mojadas y complicaciones en el tránsito, ya que el período de mayor intensidad de las tormentas se concentrará entre la madrugada y la mañana.

Cómo sigue el clima durante el fin de semana La inestabilidad continuará durante el sábado, aunque con un marcado descenso de la temperatura. Se espera una mínima de 14°C y una máxima de 17°C, con lluvias aisladas por la mañana y chaparrones durante la tarde y la noche. El domingo mejorarán las condiciones, ya sin lluvias en el pronóstico. Sin embargo, ingresará aire más frío y la temperatura caerá hasta una mínima de 10°C, mientras que la máxima apenas llegará a 14°C. El lunes continuará el ambiente fresco, con cielo mayormente nublado. La mínima volverá a ser de 10°C, la máxima alcanzará los 13°C y la probabilidad de precipitaciones será baja, cercana al 10%. Recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas Frente al pronóstico de tormentas, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda: Permanecer en construcciones cerradas.

Evitar el uso de artefactos eléctricos y teléfonos con cable.

No sacar la basura y mantener limpios desagües y sumideros.

Cortar el suministro eléctrico si ingresa agua al hogar.

No circular por calles inundadas.

Asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Si se está al aire libre, buscar refugio en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado.

Tener preparada una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y teléfono.

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