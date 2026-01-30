Lanzan nuevo DNI electrónico y pasaporte: ¿qué pasa con los modelos antigüos? + Seguir en









Detalles sobre la actualización anunciada, plazos de implementación, vigencia actual y dudas frecuentes ante el cambio de formatos personales

Qué sucederá con la vieja documentación, tras el lanzamiento del nuevo modelo. 2964

El anuncio oficial sobre el lanzamiento de nueva documentación personal generó consultas inmediatas. Cada actualización en estos instrumentos despierta dudas prácticas, como viajes, gestiones bancarias, controles y vencimientos. No es menor, porque afecta rutinas diarias de millones de personas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El Gobierno presentó un rediseño que incorpora nuevas medidas de seguridad y ajustes tecnológicos. La novedad convive, al menos por un tiempo, con versiones anteriores que siguen circulando. Esa convivencia suele ser el punto más confuso para la población.

Pasaporte electrónico.jpg il Professional El nuevo DNI electrónico y pasaporte que presentó el Gobierno El rediseño incorpora mejoras en materiales, impresión y dispositivos de seguridad. El objetivo declarado es reforzar protección contra falsificaciones y adaptarse a estándares internacionales más exigentes. En términos visuales, hay ajustes gráficos y tipográficos que permiten lectura más clara de datos.

En el caso del Documento Nacional de Identidad, se suma tecnología que facilita validación electrónica en controles y sistemas automatizados. Esto impacta en aeropuertos, organismos públicos y entidades privadas que trabajan con verificación digital.

Respecto al documento de viaje, el chip electrónico mantiene información biométrica y personales, con protocolos compatibles con controles migratorios modernos. No implica cambios en requisitos de ingreso a otros países, aunque mejora interoperabilidad con sistemas ya existentes.

P15 - Pasaporte DNI (N_opt.jpeg Cambios. El Renaper actualizó los precios de la documentación para poder viajar y el DNI. Las autoridades explicaron que la implementación será progresiva. No todos los registros civiles emitirán el nuevo formato de manera simultánea. Esa transición gradual busca evitar cuellos de botella, aunque siempre existe margen para demoras según la demanda. ¿Qué pasa si tengo un modelo antigüo de pasaporte y DNI? Quienes poseen versiones anteriores no deben realizar ningún trámite inmediato. Los documentos ya emitidos conservan validez hasta su fecha de vencimiento. No hay obligación de reemplazo anticipado, salvo casos puntuales como deterioro, pérdida o cambio de datos. Para viajes al exterior, las versiones previas siguen siendo aceptadas siempre que estén vigentes y en buen estado. Aerolíneas y autoridades migratorias se rigen por fechas y condiciones formales, no por el diseño más reciente. Aun así, se recomienda revisar requisitos específicos del destino. pasaporte argentino Sacar el nuevo pasaporte argentino cuesta entre 30 mil y 75 mil pesos, dependiendo la urgencia del viajero. En gestiones locales, bancos, obras sociales y organismos públicos continúan reconociendo los formatos anteriores. El sistema administrativo está preparado para convivir con distintas ediciones, algo habitual tras cada actualización.

Temas DNI

Pasaporte