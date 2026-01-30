Nuevo DNI electrónico y pasaporte: ¿cuáles son los beneficios del cambio?

Los nuevos documentos contarán con materiales más resistentes y tecnologías avanzadas, como un chip sin contacto y grabados láser para mejorar la seguridad.

Los DNI y pasaportes actuales seguirán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento.

El Gobierno nacional anunció una serie cambios para el Documento Nacional de Identidad (DNI) y el pasaporte . Estos serán implementados a partir del 1° de febrero de 2026 .

Las medidas incluyen actualizaciones en el diseño , los materiales y las medidas de seguridad de los documentos, que buscan mejorar la protección de los datos personales de los ciudadanos, alineándose con los estándares internacionales establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) .

Desde el Ejecutivo aclararon que los emitidos bajo las normativas anteriores seguirán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento , por lo que no será necesario renovarlos inmediatamente. A continuación, conocé los detalles.

A través de las disposiciones 54/2026 y 55/2026 , publicadas en el Boletín Oficial , el Gobierno nacional anunció cambios para el DNI y el pasaporte.

La Dirección Nacional del Registro de las Personas (DNRP) explicó que las modificaciones permitirán ofrecer una mayor protección de los datos personales y asegurar más confiabilidad en la autenticación de los documentos.

La actualización afecta tanta a los ciudadanos argentinos como a las personas extranjeras que residen en Argentina, alineándose con los estándares de seguridad internacionales.

Cuáles son los cambios en el DNI y pasaporte

El DNI actualizado será una tarjeta de policarbonato multicapa, con grabados láser, impresión por chorro de tinta y un chip sin contacto, lo que permitirá mejorar la durabilidad y la protección de los datos personales.

El frente incorporará el escudo nacional, la inscripción “República Argentina – Mercosur. Registro Nacional de las Personas. Ministerio del Interior”, la leyenda “Documento Nacional de Identidad” y una fotografía a color.

Además, contendrá nombre y apellido, sexo, número de DNI, fecha de emisión y vencimiento, nacionalidad, ejemplar, fecha de nacimiento, número de serie grabado por láser, código CAN, imagen fantasma y firma del titular. En los casos en que la persona no sepa o no pueda firmar, ese campo quedará en blanco.

dni Así se verá el nuevo DNI electrónico.

El dorso incluirá domicilio, lugar de nacimiento, CUIL, número de trámite, código QR, zona de lectura mecánica e imagen fantasma. Para los extranjeros, sumará país de nacimiento, juzgado y fecha de naturalización.

La normativa también confirmó que los ex combatientes de Malvinas conservarán el texto que los identifica como “Héroe” o “Heroína de la Guerra de las Islas Malvinas”.

Para los menores de 5 años, la firma corresponderá al padre, madre, tutor o representante legal, mientras que a partir de esa edad se registrará la del niño o niña.

Para los recién nacidos que no puedan ser trasladados por razones de salud certificadas, se emitirá un DNI “0 Año” provisorio, válido únicamente dentro del territorio nacional y con datos biográficos y filiatorios.

En cuanto al pasaporte, implementarán un diseño con 34 páginas y una hoja de policarbonato personalizada con grabado láser, lo que aportará mayor resistencia y seguridad en comparación con los actuales.

pasaporte 1.jpg Tanto el DNI y pasaporte sufrirán cambios a partir de febrero.

Los beneficios de los cambios en el DNI y pasaporte

La implementación de tecnologías avanzadas en los documentos, como los chips sin contacto y los grabados láser, incrementará la seguridad y dificultará las falsificaciones. Esto no solo protegerá los datos de los ciudadanos argentinos, sino que también garantizará una mayor confiabilidad a nivel internacional, especialmente en situaciones de control de fronteras.

El nuevo diseño del DNI, además de mejorar la durabilidad, permitirá una autenticación más rápida y precisa. La incorporación de un código QR y la zona de lectura mecánica agilizarán los trámites y mejorarán la experiencia de los ciudadanos al interactuar con servicios públicos y privados que requieran la validación de la identidad.

Por otro lado, el pasaporte, al tener una mayor cantidad de páginas, resultará más conveniente para aquellos que viajan frecuentemente, ya que podrán evitar tener que renovarlo por falta de espacio.

La nueva hoja de policarbonato, además de ser más resistente, garantizará que los datos no sean alterados o manipulados, lo que aumenta la seguridad tanto para el titular como para las autoridades encargadas de verificarlo.