SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
30 de enero 2026 - 10:16

Modifican el DNI y el pasaporte: ¿aumenta el valor para acceder a ellos?

Los nuevos documentos contarán con materiales más resistentes y tecnologías avanzadas, como un chip sin contacto y grabados láser para mejorar la seguridad.

Los DNI y pasaportes actuales seguirán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento.

Los DNI y pasaportes actuales seguirán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento.

El Gobierno Nacional anunció una serie cambios para el Documento Nacional de Identidad (DNI) y el pasaporte. Estos quedaron establecidos a través de las disposiciones 54/2026 y 55/2026, publicadas en el Boletín Oficial, y serán implementados a partir del 1° de febrero de 2026.

Las medidas incluyen actualizaciones en el diseño, los materiales y las medidas de seguridad de los documentos, que buscan mejorar la protección de los datos personales de los ciudadanos, alineándose con los estándares internacionales establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Informate más

Desde el Ejecutivo aclararon que los emitidos bajo las normativas anteriores seguirán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento, por lo que no será necesario renovarlos inmediatamente. A continuación, conocé los detalles.

Renovación DNI Renaper.jpg

¿Aumentará el valor del nuevo DNI electrónico y pasaporte?

Aunque todavía no se confirmó un aumento oficial en el costo de los nuevos documentos, es posible que los precios se ajusten con la implementación de los cambios, tal como sucede a lo largo del año con respecto a las variaciones en el costo de vida.

El DNI actualizado será una tarjeta de policarbonato multicapa, con grabados láser, impresión por chorro de tinta y un chip sin contacto, lo que permitirá mejorar la durabilidad y la protección de los datos personales.

Para ciudadanos argentinos mayores de 14 años, incorporará el escudo nacional, la inscripción “República Argentina – Mercosur. Registro Nacional de las Personas. Ministerio del Interior”, la leyenda “Documento Nacional de Identidad” y una fotografía a color, de frente.

Además, contendrá nombre y apellido, sexo, número de DNI, fecha de emisión y vencimiento, nacionalidad, ejemplar, fecha de nacimiento, número de serie grabado por láser, código CAN, imagen fantasma y firma del titular. En los casos en que la persona no sepa o no pueda firmar, ese campo quedará en blanco.

El dorso incluirá domicilio, lugar de nacimiento, CUIL, número de trámite, código QR, zona de lectura mecánica e imagen fantasma. Para los extranjeros, sumará país de nacimiento, juzgado y fecha de naturalización.

En cuanto al pasaporte, implementarán un diseño con 34 páginas y una hoja de policarbonato personalizada con grabado láser, lo que aportará mayor resistencia y seguridad en comparación con los actuales.

pasaporte 1.jpg

Los valores vigentes para el DNI y pasaporte

DNI

  • Ejemplar para recién nacidos (primer DNI): Sin cargo

  • Primer ejemplar de DNI (de 6 meses a 5 años): $7.500

  • Actualización de DNI para menores de 8 años: $7.500

  • Actualización de DNI a los 14 años: $7.500

  • Cambio de domicilio, rectificación de datos, o renovación por pérdida de DNI: $7.500

  • DNI exprés (dentro de 96 horas hábiles): $18.500

  • DNI en 24 horas: $29.500

  • DNI al instante (sólo en oficinas habilitadas): $40.500

  • Primera identificación para extranjeros: $14.000

  • Actualización de DNI para extranjeros: $14.000

  • DNI exprés para extranjeros: $25.000

Pasaporte

  • Pasaporte regular: $70.000

  • Pasaporte exprés (dentro de 96 horas hábiles): $150.000

  • Pasaporte al instante (6 horas): $250.000

  • Pasaporte excepcional para extranjeros: $70.000

  • Reposición por error u omisión: Sin cargo

  • Certificación de datos personales, estado civil, o domicilio: $5.000

  • Autorización de viaje para menores: $30.000 (dentro del país) / 30 unidades consulares (en consulados en el exterior)

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias