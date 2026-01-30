El Gobierno Nacional anunció una serie cambios para el Documento Nacional de Identidad (DNI) y el pasaporte. Estos quedaron establecidos a través de las disposiciones 54/2026 y 55/2026, publicadas en el Boletín Oficial, y serán implementados a partir del 1° de febrero de 2026.
Modifican el DNI y el pasaporte: ¿aumenta el valor para acceder a ellos?
Los nuevos documentos contarán con materiales más resistentes y tecnologías avanzadas, como un chip sin contacto y grabados láser para mejorar la seguridad.
Así se verán los nuevos pasaportes y DNI argentinos
Nuevo DNI electrónico y pasaporte: ¿cuáles son los beneficios del cambio?
Las medidas incluyen actualizaciones en el diseño, los materiales y las medidas de seguridad de los documentos, que buscan mejorar la protección de los datos personales de los ciudadanos, alineándose con los estándares internacionales establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
Desde el Ejecutivo aclararon que los emitidos bajo las normativas anteriores seguirán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento, por lo que no será necesario renovarlos inmediatamente. A continuación, conocé los detalles.
¿Aumentará el valor del nuevo DNI electrónico y pasaporte?
Aunque todavía no se confirmó un aumento oficial en el costo de los nuevos documentos, es posible que los precios se ajusten con la implementación de los cambios, tal como sucede a lo largo del año con respecto a las variaciones en el costo de vida.
El DNI actualizado será una tarjeta de policarbonato multicapa, con grabados láser, impresión por chorro de tinta y un chip sin contacto, lo que permitirá mejorar la durabilidad y la protección de los datos personales.
Para ciudadanos argentinos mayores de 14 años, incorporará el escudo nacional, la inscripción “República Argentina – Mercosur. Registro Nacional de las Personas. Ministerio del Interior”, la leyenda “Documento Nacional de Identidad” y una fotografía a color, de frente.
Además, contendrá nombre y apellido, sexo, número de DNI, fecha de emisión y vencimiento, nacionalidad, ejemplar, fecha de nacimiento, número de serie grabado por láser, código CAN, imagen fantasma y firma del titular. En los casos en que la persona no sepa o no pueda firmar, ese campo quedará en blanco.
El dorso incluirá domicilio, lugar de nacimiento, CUIL, número de trámite, código QR, zona de lectura mecánica e imagen fantasma. Para los extranjeros, sumará país de nacimiento, juzgado y fecha de naturalización.
En cuanto al pasaporte, implementarán un diseño con 34 páginas y una hoja de policarbonato personalizada con grabado láser, lo que aportará mayor resistencia y seguridad en comparación con los actuales.
Los valores vigentes para el DNI y pasaporte
DNI
-
Ejemplar para recién nacidos (primer DNI): Sin cargo
Primer ejemplar de DNI (de 6 meses a 5 años): $7.500
Actualización de DNI para menores de 8 años: $7.500
Actualización de DNI a los 14 años: $7.500
Cambio de domicilio, rectificación de datos, o renovación por pérdida de DNI: $7.500
DNI exprés (dentro de 96 horas hábiles): $18.500
DNI en 24 horas: $29.500
DNI al instante (sólo en oficinas habilitadas): $40.500
Primera identificación para extranjeros: $14.000
Actualización de DNI para extranjeros: $14.000
DNI exprés para extranjeros: $25.000
Pasaporte
-
Pasaporte regular: $70.000
Pasaporte exprés (dentro de 96 horas hábiles): $150.000
Pasaporte al instante (6 horas): $250.000
Pasaporte excepcional para extranjeros: $70.000
Reposición por error u omisión: Sin cargo
Certificación de datos personales, estado civil, o domicilio: $5.000
Autorización de viaje para menores: $30.000 (dentro del país) / 30 unidades consulares (en consulados en el exterior)
