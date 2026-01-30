Modifican el DNI y el pasaporte: ¿aumenta el valor para acceder a ellos?

Los nuevos documentos contarán con materiales más resistentes y tecnologías avanzadas, como un chip sin contacto y grabados láser para mejorar la seguridad.

Los DNI y pasaportes actuales seguirán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento.

El Gobierno Nacional anunció una serie cambios para el Documento Nacional de Identidad (DNI) y el pasaporte . Estos quedaron establecidos a través de las disposiciones 54/2026 y 55/2026 , publicadas en el Boletín Oficial , y serán implementados a partir del 1° de febrero de 2026 .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las medidas incluyen actualizaciones en el diseño , los materiales y las medidas de seguridad de los documentos, que buscan mejorar la protección de los datos personales de los ciudadanos, alineándose con los estándares internacionales establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) .

Desde el Ejecutivo aclararon que los emitidos bajo las normativas anteriores seguirán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento , por lo que no será necesario renovarlos inmediatamente. A continuación, conocé los detalles.

Aunque todavía no se confirmó un aumento oficial en el costo de los nuevos documentos, es posible que los precios se ajusten con la implementación de los cambios, tal como sucede a lo largo del año con respecto a las variaciones en el costo de vida.

El DNI actualizado será una tarjeta de policarbonato multicapa , con grabados láser , impresión por chorro de tinta y un chip sin contacto , lo que permitirá mejorar la durabilidad y la protección de los datos personales.

Para ciudadanos argentinos mayores de 14 años, incorporará el escudo nacional, la inscripción “República Argentina – Mercosur. Registro Nacional de las Personas. Ministerio del Interior”, la leyenda “Documento Nacional de Identidad” y una fotografía a color, de frente.

Además, contendrá nombre y apellido, sexo, número de DNI, fecha de emisión y vencimiento, nacionalidad, ejemplar, fecha de nacimiento, número de serie grabado por láser, código CAN, imagen fantasma y firma del titular. En los casos en que la persona no sepa o no pueda firmar, ese campo quedará en blanco.

El dorso incluirá domicilio, lugar de nacimiento, CUIL, número de trámite, código QR, zona de lectura mecánica e imagen fantasma. Para los extranjeros, sumará país de nacimiento, juzgado y fecha de naturalización.

En cuanto al pasaporte, implementarán un diseño con 34 páginas y una hoja de policarbonato personalizada con grabado láser, lo que aportará mayor resistencia y seguridad en comparación con los actuales.

pasaporte 1.jpg

Los valores vigentes para el DNI y pasaporte

DNI

Ejemplar para recién nacidos (primer DNI): Sin cargo

Primer ejemplar de DNI (de 6 meses a 5 años): $7.500

Actualización de DNI para menores de 8 años: $7.500

Actualización de DNI a los 14 años: $7.500

Cambio de domicilio, rectificación de datos, o renovación por pérdida de DNI: $7.500

DNI exprés (dentro de 96 horas hábiles): $18.500

DNI en 24 horas: $29.500

DNI al instante (sólo en oficinas habilitadas): $40.500

Primera identificación para extranjeros: $14.000

Actualización de DNI para extranjeros: $14.000

DNI exprés para extranjeros: $25.000

Pasaporte