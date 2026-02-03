Javier Milei y funcionarios del Gabinete estrenaron el nuevo DNI electrónico y el pasaporte tras los cambios

El mandatario nacional encabezó la presentación realizada en Casa Rosada, donde realizó el trámite para adquirir el nuevo documento. Lo acompañaron Karina Milei, Manuel Adorni y Diego Santilli.

El Presidente de la Nación completó el trámite para obtener el nuevo DNI electrónico.

El presidente Javier Milei encabezó este martes la presentación del nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico y la actualización del pasaporte argentino. El acto se llevó a cabo en Casa Rosada y contó con la presencia de funcionarios de primera línea del Gobierno.

La semana pasada, la administración libertaria oficializó la creación de un nuevo DNI y una serie de modificaciones en el pasaporte argentino , con el objetivo de adecuarlos a los estándares internacionales de seguridad y tecnología.

En ese contexto, el jefe de Estado encabezó la ceremonia que contó con la participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro del Interior, Diego Santilli.

Las medidas quedaron formalizadas a través de las disposiciones 54/2026 y 55/2026 , publicadas el jueves pasado en el Boletín Oficial. Tal como establecían ambas normativas, los cambios entraron en vigencia el 1° de febrero de 2026 .

Desde la Dirección Nacional del Registro de las Personas (DNRP) explicaron que los cambios responden a la necesidad de cumplir con la normativa de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) , en particular la N°9303/2015/2021 , que promueve el uso de nuevas tecnologías y mayores estándares de seguridad en los documentos de identificación y viaje.

manuel adorni nuevo dni

Cómo es el nuevo DNI electrónico

El nuevo DNI será una tarjeta de policarbonato multicapa, con grabados láser, impresión por chorro de tinta y un chip sin contacto, lo que permitirá mejorar la durabilidad y la protección de los datos personales.

Para ciudadanos argentinos mayores de 14 años, el documento incorporará el escudo nacional, la inscripción “República Argentina – Mercosur. Registro Nacional de las Personas. Ministerio del Interior”, la leyenda “Documento Nacional de Identidad” y una fotografía a color, de frente.

DNI 2026 FRENTE

Además, contendrá nombre y apellido, sexo, número de DNI, fecha de emisión y vencimiento, nacionalidad, ejemplar, fecha de nacimiento, número de serie grabado por láser, código CAN, imagen fantasma y firma del titular. En los casos en que la persona no sepa o no pueda firmar, ese campo quedará en blanco.

La normativa también confirmó que los ex combatientes de Malvinas conservarán la leyenda que los identifica como “Héroe” o “Heroína de la Guerra de las Islas Malvinas”. En el caso de los DNI para personas extranjeras, el formato y los elementos serán los mismos que para los ciudadanos argentinos.

Otros detalles

Entre las novedades que contendrá esta nueva versión en los datos visibles, se pueden enumerar:

Escarapela argentina enmarcando el retrato;

enmarcando el retrato; Estrellas argentinas, Sol de Mayo, glaciares, cordillera y mapa bicontinental como elementos gráficos;

como elementos gráficos; Holograma transparente renovado;

Impresión en iris y una ventana transparente;

y una Estampados táctiles para dificultar falsificaciones;

dni

DNI para menores y recién nacidos

Los menores de 14 años recibirán un DNI con iguales características. Para los niños menores de 5 años, la firma corresponderá al padre, madre, tutor o representante legal, mientras que a partir de los 5 años se registrará la firma del menor.

Para los recién nacidos que no puedan ser trasladados por razones de salud certificadas, se emitirá un DNI “0 Año” provisorio, válido únicamente dentro del territorio nacional y con datos biográficos y filiatorios.

En el dorso del DNI se incluirá domicilio, lugar de nacimiento, CUIL, número de trámite, código QR, zona de lectura mecánica e imagen fantasma. En el caso de ciudadanos extranjeros, se sumará país de nacimiento, juzgado y fecha de naturalización.

Cambios en el pasaporte argentino

En paralelo, el Gobierno definió un nuevo diseño para el pasaporte, que pasará a tener 34 páginas y una hoja de policarbonato personalizada con grabado láser, en línea con los estándares internacionales de seguridad y resistencia física.

Según indicaron desde el organismo, el objetivo es reforzar la protección de los datos personales y elevar el nivel de confiabilidad del documento, tanto para ciudadanos argentinos como para extranjeros que lo porten.

Qué pasa con los documentos actuales

La DNRP aclaró que los pasaportes emitidos antes de la entrada en vigencia de la medida seguirán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento, salvo que una futura norma disponga lo contrario.

Durante el período de transición, se continuará utilizando el stock de insumos disponibles, por lo que los pasaportes confeccionados con materiales actuales mantendrán su validez, una decisión que apunta a optimizar recursos y evitar el desperdicio de insumos del Estado.