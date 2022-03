Violación grupal en Palermo: estiman que "en dos o tres meses" podría elevarse a juicio la causa

palermo.jpg MinutoUno

En diálogo con Ari Paluch en el programa "El exprimidor", el letrado contó que tras el procesamiento con prisión preventiva para los seis detenidos, lo primero que hizo fue comunicarse con su clienta para comentarle la noticia: "Hablo con ella todos los días y siempre me dice que está muy triste, pero ayer se puso un poquito más contenta. No está feliz, pero bueno".

Y agregó: "No nos olvidemos que ellos (los abusadores), al momento en que quedan detenidos, amenazaron a dos comerciantes y a mi cliente. Ya está probado que si salen a la calle van a amenazar gente y van a obstaculizar la investigación".

Palermo violación

Además, Figueroa explicó que un agravante en la causa es que hubo acceso carnal y que el hecho fue cometido por dos o más personas. Desde ese primer momento, "entendemos que hubo una planificación".

Para el abogado, los detenidos salieron a "pescar" víctimas, "pero a lo que el juez se refiere cuando menciona un plan previo es a 'no la dejes sola, yo me voy para acá, vos quedate con ella y ahora que yo vuelvo vos podés ir', es decir, toda la organización que ellos tuvieron para que ella no se pudiese ir".

Violación en Palermo.jpg

Por este delito, a los seis imputados les corresponde la misma pena ya que -por el momento- están acusados de ser partícipes necesarios. Porque, sin su participación, el actor principal no hubiese podido llevar a cabo la acción. "Están todos igual de comprometidos", añadió el letrado.

En cuanto al consumo de la víctima, el abogado dijo que "lo único que consumió fue alcohol y marihuana". Y agregó: "Lo llamativo es que en el toxicológico de mi clienta aparecen anfetaminas, las cuales varias veces se le preguntó respecto a haber consumido y siempre la respuesta fue negativa, ella no recuerda haber consumido nada de eso".

Palermo violación

En la entrevista, también se habló sobre la elección sexual de la víctima y si esto no causó molestias cuando Figueroa lo dijo públicamente. "Cuando doy a conocer la orientación sexual de mi clienta es porque ella me lo pidió, a mi clienta le gustan las mujeres", explicó.

Al respecto, contó que se enteró de esto en un interrogatorio, pero que no hubo problema al mencionarlo ya que "ella me dijo que todo su entorno lo sabía y que yo me podía referir libremente. No tiene problema en que se sepa".

Violadores-Palermo.jpg

Los seis detenidos por la violación grupal fueron procesados el martes con prisión preventiva por el juez Marcos Fernández, acusados de "abuso sexual agravado por haber sido cometido con acceso carnal y con la intervención de dos o más personas".