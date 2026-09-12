¿Qué hago si me olvide la contraseña de Mi PAMI?

PAMI recuerda que nunca solicita claves, códigos de validación ni datos bancarios por teléfono, redes sociales o WhatsApp.

Los afiliados del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) que no recuerden su contraseña pueden recuperar el acceso a Mi PAMI, sin necesidad de crear una cuenta nueva. La plataforma permite gestionar desde el celular o una computadora la credencial digital, recetas electrónicas, órdenes médicas, turnos, cartilla médica y otros servicios. Para restablecer la clave se necesita el CUIL y tener acceso al teléfono asociado a la cuenta.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El organismo reforzó sus recomendaciones de seguridad ante posibles estafas. PAMI aclara que no solicita contraseñas, códigos de validación ni información bancaria y que sus cuentas en redes sociales tienen que estar verificadas. Además, desde el 1° de enero de 2026 los bots de WhatsApp del organismo se encuentran fuera de servicio, mientras se desarrolla una nueva versión de PAME.

Cómo restablecer la contraseña de Mi PAMI Si te olvidaste la clave, el procedimiento empieza desde la pantalla de inicio de sesión de Mi PAMI. Ahí hay que seleccionar la opción “¿Olvidaste tu contraseña?” y seguir las indicaciones que aparecen en pantalla. Para completar el proceso, PAMI solicita el CUIL y el acceso al teléfono registrado en la cuenta. El organismo envía un código para validar la identidad y, después de completar esa verificación, permite crear una nueva contraseña.

Si el código de validación no llega, PAMI recomienda revisar que los datos ingresados sean correctos y controlar la carpeta de correo no deseado o spam en el mail. También se puede volver a solicitar el código. Si el problema persiste, el afiliado puede hacer un reclamo por inconvenientes de acceso a Mi PAMI.

Unsplash La advertencia de PAMI por estafas PAMI advierte por intentos de estafa que buscan obtener información personal de sus afiliados. El organismo recomienda no entregar contraseñas, códigos de seguridad, datos bancarios ni información personal a personas que contacten por canales no oficiales.

En el caso de las redes sociales, PAMI señala que sus cuentas oficiales cuentan con tilde de verificación junto al nombre. Actualmente, el organismo identifica como oficiales sus cuentas de Instagram y Facebook bajo @pami.org.ar, mientras que en X el nombre es @pami_org_ar. También hay una advertencia puntual para WhatsApp. Los bots de PAME para afiliados y prestadores dejaron de funcionar el 1° de enero de 2026 y actualmente se encuentran en proceso de renovación. Por eso, PAMI informa que no responde ni envía mensajes por WhatsApp durante este período. Si una persona recibe un mensaje que se presenta como PAMI por esa vía, la recomendación es desestimarlo. Esta recomendación también alcanza a los enlaces que llegan por mensaje, correo electrónico o redes sociales. PAMI indica que no se deben abrir links de cuentas que no sean oficiales y recuerda que Mi PAMI es una aplicación gratuita. El organismo nunca va a pedir dinero para instalarla ni claves de acceso para una gestión. Ante una posible estafa, PAMI pide no compartir información personal y comunicarse directamente con sus canales de atención para informar el hecho. Canales de comunicación oficiales de PAMI El principal canal telefónico para afiliados es PAMI Escucha y Responde, que funciona mediante el 138 de manera gratuita en todo el país, durante las 24 horas y los 365 días del año. Desde este se pueden hacer consultas, sugerencias y reclamos vinculados con servicios y prestaciones. Para cuestiones relacionadas específicamente con la plataforma, PAMI ofrece un formulario de reclamos de Mi PAMI. Los problemas más frecuentes suelen ser para entrar al sistema, inconvenientes con la aplicación, dificultades para recibir el correo o SMS de validación y problemas durante el registro. Otra opción es asistir personalmente a una agencia PAMI o a la Unidad de Gestión Local (UGL) correspondiente.

Temas PAMI

trámites