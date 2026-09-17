PAMI: la advertencia para todos los jubilados y qué datos deben actualizar

La entidad pidió a sus afiliados que revisen sus datos personales en Mi PAMI para evitar problemas con trámites, comunicaciones y prestaciones.

El organismo recomendó mantener actualizada la información de contacto registrada en Mi PAMI para facilitar distintas gestiones.

El PAMI lanzó una advertencia para todos sus afiliados , especialmente jubilados y pensionados, y recomendó revisar que los datos personales registrados en Mi PAMI se encuentren actualizados. La medida apunta a evitar inconvenientes al momento de realizar trámites o recibir comunicaciones del organismo.

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La actualización de la información de contacto permite que PAMI pueda comunicarse correctamente con cada afiliado y facilita el acceso a diferentes servicios. Entre los datos que deben verificarse se encuentran el número de teléfono, correo electrónico y domicilio registrados en el sistema.

El organismo puso el foco en la importancia de contar con datos personales vigentes dentro de sus registros. La recomendación alcanza a los afiliados que utilizan los canales digitales de PAMI para consultar información o realizar gestiones vinculadas con su cobertura.

Tener información desactualizada puede dificultar determinadas comunicaciones y generar inconvenientes cuando el afiliado necesita completar un trámite. Por ese motivo, PAMI aconsejó realizar una revisión periódica de los datos registrados.

La medida no implica un nuevo requisito para conservar la afiliación, sino una recomendación para mantener actualizada la información personal y mejorar la comunicación entre el organismo y sus beneficiarios.

¿Qué datos tienen que revisar los afiliados?

Uno de los principales datos que conviene verificar es el número de teléfono, ya que permite mantener vigente una vía de contacto con el afiliado. Si la persona cambió de celular o de línea, debe comprobar que la información registrada coincida con la que utiliza actualmente.

También es importante controlar el correo electrónico asociado a la cuenta. Una dirección antigua o incorrecta puede impedir que determinadas comunicaciones lleguen al destinatario correspondiente.

El domicilio de residencia también forma parte de la información que puede actualizarse desde Mi PAMI. Mantener estos datos correctamente registrados permite que la información del afiliado esté alineada con su situación actual.

¿Cómo actualizar los datos en Mi PAMI?

La revisión y modificación de los datos puede realizarse mediante Mi PAMI, el canal digital utilizado por los afiliados para acceder a diferentes servicios y gestionar información vinculada con su cobertura.

El procedimiento permite controlar la información personal registrada y realizar las modificaciones necesarias cuando algún dato quedó desactualizado. Antes de confirmar los cambios, es conveniente revisar cuidadosamente que el teléfono, el correo electrónico y el domicilio sean correctos.

De esta manera, los jubilados pueden mantener sus registros actualizados y reducir el riesgo de inconvenientes en futuras gestiones o comunicaciones. La recomendación de PAMI busca que los afiliados tengan información vigente dentro de sus canales digitales.

La advertencia de PAMI para evitar estafas

La actualización de los datos también debe realizarse con precaución. Los afiliados deben utilizar únicamente los canales oficiales de PAMI y evitar entregar información personal, claves o datos sensibles a personas que contacten por medios no verificados.

La recomendación cobra relevancia porque el organismo ya alertó durante 2026 sobre intentos de estafa dirigidos a jubilados, entre ellos cobros indebidos vinculados con prestaciones médicas.

Por eso, ante cualquier pedido extraño de información o dinero, es importante verificar primero si el contacto proviene realmente de PAMI. Actualizar los datos personales no significa entregar claves ni información bancaria a terceros, y cualquier gestión debe realizarse a través de los canales oficiales.