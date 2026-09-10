PAMI entrega pañales gratis a domicilio: quiénes pueden pedirlos y cuántos reciben por mes

Los afiliados de la obra social pueden recibir pañales gratis en su domicilio con indicación médica. La cantidad depende del grado de incontinencia.

PAMI entrega pañales gratis a domicilio, según la indicación médica. Contempla hasta 90 unidades mensuales en la cobertura estándar.

PAMI mantiene en septiembre de 2026 la entrega gratuita de pañales y apósitos descartables a domicilio para sus afiliados que cuentan con indicación médica. El trámite se realiza de manera digital mediante una Orden Médica Electrónica (OME), por lo que no es necesario acercarse personalmente a una agencia.

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La cantidad que recibe cada persona depende del nivel de incontinencia indicado por el médico . La cobertura contempla entregas de 30, 60 o hasta 90 unidades por mes, mientras que los pedidos que superen ese límite requieren una evaluación adicional de PAMI.

El beneficio está destinado a afiliados de PAMI que tengan una indicación médica que justifique el uso de higiénicos absorbentes descartables. El médico de cabecera debe gestionar la solicitud a través de la Orden Médica Electrónica (OME).

Para que la OME pueda ser procesada, debe incluir datos como el diagnóstico, el módulo de Higiénicos Absorbentes Descartables, la cantidad solicitada y el domicilio de entrega , además de la información de contacto del afiliado.

Una de las principales ventajas del sistema es que el afiliado no necesita ir a una agencia de PAMI ni a una Unidad de Gestión Local (UGL) para iniciar el pedido. La gestión queda a cargo del profesional médico mediante el sistema digital del organismo.

¿Cuántos pañales gratis entrega PAMI por mes?

La cobertura estándar establece tres cantidades posibles, determinadas de acuerdo con el grado de incontinencia. Para casos de incontinencia leve o nocturna corresponden 30 unidades mensuales, mientras que para una situación moderada se contemplan 60.

En los casos de incontinencia severa, la cobertura llega hasta 90 pañales por mes. Por lo tanto, no todos los afiliados reciben la misma cantidad: el número queda determinado por la prescripción médica.

Si una persona necesita más de 90 unidades mensuales, puede solicitar una cobertura superior. En ese caso, la documentación debe incluir una historia clínica detallada y el pedido es evaluado por el Nivel Central de PAMI antes de autorizar una cantidad mayor.

Cómo se reciben los pañales gratis en el domicilio

Una vez aprobada la prestación, los pañales son enviados sin costo al domicilio declarado por el afiliado. La distribución está a cargo de Urbano Express y el seguimiento del envío puede realizarse mediante la aplicación Mi PAMI.

Dentro de la aplicación existe la sección "Mis entregas", donde se puede consultar el estado del pedido y conocer información relacionada con la distribución. Esto permite controlar el envío sin necesidad de concurrir personalmente a una dependencia.

Además, la Orden Médica Electrónica debe renovarse cada tres meses para continuar con la prestación. Una vez cumplidos los 90 días, el afiliado debe solicitar a su médico de cabecera una nueva OME para mantener el beneficio sin interrupciones.