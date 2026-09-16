Sistema CUP de PAMI: cómo funciona la receta electrónica para retirar medicamentos sin llevar la orden en papel

Las recetas electrónicas de PAMI pueden consultarse desde la aplicación y tienen una vigencia general de 30 días desde su emisión.

El Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ) cuenta con un sistema digital para que sus médicos y prestadores autorizados emitan recetas electrónicas y los afiliados puedan retirar sus medicamentos sin presentar la orden en papel. La herramienta forma parte de la plataforma CUP y centraliza las prescripciones, para que puedan ser consultadas y validadas por las farmacias de la red.

El mecanismo simplifica el trámite para los afiliados . Una vez que el profesional genera la receta y la firma electrónicamente, la prescripción queda registrada en el sistema de PAMI. Para retirar la medicación, el afiliado debe acercarse a una farmacia adherida con su DNI y credencial , sin necesidad de imprimir el documento.

La receta también se puede consultar desde la aplicación oficial . Así, el afiliado puede revisar cuáles son las prescripciones activas y verificar su vigencia antes de ir a la farmacia. PAMI aclara que existen algunas excepciones para ciertos tratamientos, en los que todavía es necesario contar con documentación impresa y firmada por el profesional.

CUP es la plataforma que usa PAMI para centralizar distintos sistemas destinados a la gestión de prestaciones . Dentro de ese entorno funciona el sistema de Receta Electrónica , al que acceden los profesionales habilitados para emitir prescripciones con firma electrónica y digital.

El proceso empieza con el médico de cabecera o el especialista del sistema PAMI. El profesional hace la indicación, carga los datos de la medicación y emite la receta desde el sistema autorizado. La prescripción queda registrada de manera digital y puede ser consultada para su validación y entrega en una farmacia de la red.

Cómo retirar los medicamentos de PAMI sin receta en papel

Para los afiliados, el funcionamiento es simple. Después de la consulta médica y de la emisión de la receta, puede dirigirse a una farmacia que atienda PAMI con su documentación. El farmacéutico consulta la prescripción en el sistema y realiza la validación correspondiente antes de entregar el medicamento. Esto evita que el paciente tenga que conservar una receta física para cada compra. La documentación básica que debe presentar es el DNI y la credencial de PAMI.

La credencial puede usarse en distintos formatos. PAMI acepta la credencial física, la digital disponible desde Mi PAMI y las credenciales provisorias habilitadas por el organismo. La aplicación no es obligatoria para acceder a la prestación. Tener instalada la app no puede ser una condición para recibir atención ni para retirar medicamentos.

Si el afiliado no puede ir personalmente a la farmacia, la medicación también puede ser retirada por un familiar o una persona autorizada. Para hacerlo, debe presentarse con el DNI y la credencial del afiliado titular. PAMI contempla esta alternativa para distintos trámites relacionados con la dispensa de medicamentos.

Cómo consultar las recetas electrónicas y qué medicamentos tienen excepciones

Los afiliados pueden consultar sus recetas electrónicas desde la App PAMI. Para ingresar por primera vez, deben identificarse con los datos solicitados por la aplicación y acceder a la sección “Recetas y órdenes médicas”, donde pueden revisar las prescripciones disponibles. La consulta digital permite verificar si la receta sigue vigente antes de dirigirse a la farmacia.

No todos los tratamientos siguen exactamente el mismo procedimiento. Para retirar medicamentos oncológicos, antirretrovirales y medicamentos especiales, PAMI exige presentar la receta electrónica impresa y firmada por el médico. En el caso de los psicofármacos, además de la receta enviada electrónicamente, debe presentarse la documentación en papel requerida para ese tipo de medicación. PAMI también mantiene como modelos válidos ciertas recetas manuales, como las de color celeste que estén activadas. Las que no fueron activadas no son aceptadas por las farmacias.