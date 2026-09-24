Dólar hoy: a cuánto cerró este jueves 24 de septiembre

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial minorista cerró a $1.490 para la compra y a $1.540 para la venta en el Banco Nación (BNA) . En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa lo hace a $1.537,95 para la venta. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco .

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En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.519.

El dólar blue cerró a $1.540 para la compra y a $1.560 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

El dólar CCL cerró a $1.613,61 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.2% .

El dólar MEP cerró a $1.542,99 y la brecha con el dólar oficial es de 1.6% .

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 24 de septiembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.002.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 24 de septiembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.609,82, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 24 de septiembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s84.332, según Binance.