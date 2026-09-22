PAMI: cómo saber dónde me atiendo y cuál es el centro médico que me corresponde

La cartilla oficial permite verificar el profesional o establecimiento asignado y consultar dirección, teléfono y horarios antes de pedir un turno.

Los jubilados y pensionados afiliados al Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ) cuentan con una cartilla médica personalizada, para consultar qué profesionales, clínicas, hospitales y centros de diagnóstico tienen disponibles. El sistema permite buscar prestadores por especialidad, profesional, institución o cercanía y muestra los datos de contacto de cada establecimiento.

La información también se puede consultar desde Mi PAMI , tanto en la aplicación como en el portal web. Ahí aparecen la cartilla médica, el médico de cabecera, los turnos, las órdenes médicas y la credencial digital del afiliado. Además de la red de prestadores contratados, PAMI ofrece hospitales y centros de salud propios en distintos puntos del país.

La Cartilla Médica oficial de PAMI permite conocer los prestadores disponibles para cada afiliado . Para hacer la consulta se necesita el número de afiliación. El sistema muestra los datos de afiliación, la agencia correspondiente y los prestadores asignados. La búsqueda también puede hacerse directamente desde la sección de Cartilla Médica .

PAMI ofrece cuatro alternativas : buscar por servicio médico, por profesional, por centro de salud o por cercanía. De esta manera, el afiliado puede localizar una especialidad puntual o conocer qué establecimiento se encuentra disponible en su zona.

La cartilla personalizada tiene una diferencia importante respecto del buscador general. Para ciertas prestaciones, el sistema identifica al profesional o centro de salud que se le designó a cada afiliado. En el caso de una consulta de cardiología, por ejemplo, PAMI muestra el profesional o institución asignados y permite consultar sus datos.

Los hospitales y centros propios de PAMI

El organismo cuenta con una red de efectores propios que incluye siete establecimientos. Se trata del Hospital Bernardo A. Houssay de Mar del Plata, la Unidad Asistencial Dr. César Milstein de la Ciudad de Buenos Aires, los Policlínicos PAMI I y II de Rosario, el Hospital del Bicentenario de Ituzaingó, el Hospital PAMI de Hurlingham y la Clínica PAMI de Lanús.

En la Ciudad de Buenos Aires funciona la Unidad Asistencial Dr. César Milstein, ubicada en Estados Unidos 3205, en el barrio de San Cristóbal. El establecimiento cuenta con guardia médica las 24 horas, internación, consultorios externos y diagnóstico por imágenes. En Mar del Plata se encuentra el Hospital Bernardo A. Houssay, ubicado en Juan B. Justo 1774. Entre sus servicios encontramos guardia permanente, internación, consultorios externos y diagnóstico por imágenes.

El Hospital del Bicentenario está ubicado en Coronel Brandsen 2898, Ituzaingó, y forma parte de la red destinada a los afiliados del oeste del Gran Buenos Aires. PAMI también dispone del Hospital de Hurlingham, en General O'Brien 480, y de la Clínica PAMI de Lanús, ubicada en Flores de Estrada 5248.

En Rosario funcionan el Policlínico PAMI I, en Sarmiento 373, y el Policlínico PAMI II, en Olivé 1159. Ambos integran la red propia del organismo y están orientados a la atención integral de las personas mayores. El afiliado debe verificar previamente qué prestación necesita y cuál es el prestador que tiene asignado para esa atención.

Qué se necesita para consultar a un especialista

Para acceder a una consulta con un especialista o hacer estudios de diagnóstico por imágenes es necesaria una Orden Médica Electrónica (OME). PAMI indica que la orden debe ser emitida por el médico de cabecera o por otro profesional habilitado y queda registrada en el sistema, por lo que no hace falta llevarla impresa.

Una vez emitida la OME, el afiliado puede consultar en su cartilla cuál es el profesional o centro disponible para la prestación indicada. La plataforma permite filtrar los resultados y verificar los datos del establecimiento antes de gestionar el turno. Mi PAMI concentra, además, otras gestiones vinculadas con la atención. Desde la plataforma se pueden consultar las recetas electrónicas, órdenes médicas vigentes, credencial, turnos y los datos del médico de cabecera.