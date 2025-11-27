PAMI confirmó cuáles serán las credenciales habilitadas en diciembre 2025 + Seguir en









El organismo confirmó qué modelos podrán utilizarse el próximo mes para poder ir al médico y comprar medicamentos.

PAMI adelantó las credenciales habilitadas para diciembre para poder atenderse y comprar medicamentos.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) aclaró públicamente cuáles serán las credenciales válidas durante diciembre de 2025, algo que alivió a muchos afiliados preocupados por cambios recientes. Con rumores dando vueltas sobre posibles modificaciones, la confirmación oficial sirve para despejar dudas de una vez.

El anuncio llega en un contexto en el que circulaban versiones distintas según la provincia o la delegación local y algunos jubilados contaban que sus credenciales impresas viejas ya no serían aceptadas, y otros aseguraban que la versión digital era la única válida. Ahora, PAMI ratificó que convivirán distintas modalidades.

pami Sin embargo, la validez no depende solo del formato. Si la credencial está ilegible, con datos desactualizados o deteriorada, podría ser rechazada. Por eso conviene revisar bien antes de usarla.

Los titulares deben tener la credencial al día para que lo puedan identificar en el sistema y validar los turnos médicos, retirar medicamentos con cobertura de hasta el 100%, hacer trámites o solicitar asistencia médica.

PAMI: credenciales vigentes en diciembre 2025 Según la información oficial de PAMI, las credenciales válidas durante diciembre incluyen:

La credencial clásica, que es plástica, con fondo celeste, con foto y datos legibles.

La versión digital, descargable desde la página web del PAMI, siempre que el código QR esté vigente. Credenciales recientes emitidas con nuevo formato, entregadas en el marco de actualizaciones de datos, cambios de obra social o reimpresiones. Estas modalidades conviven; no hay una credencial exclusiva. Eso significa que quienes aún tienen la versión tradicional no deben preocuparse si sigue en buen estado porque sigue siendo aceptada. Al mismo tiempo, quienes prefieren la comodidad digital pueden presentar el comprobante desde el celular, siempre que se escanee correctamente. pami.png Para evitar complicaciones al momento de presentar la credencial se recomienda revisar que el nombre, número de afiliado y datos coincidan con los registros del PAMI. Si hay cambios recientes conviene reconfirmar en la delegación local o a través del sitio oficial.

