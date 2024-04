PAMI: el beneficio de abril para que los jubilados accedan a lentes gratis

Documento Nacional de Identidad

Credencial de afiliación

Orden médica electrónica de un médico o médica especialista en oftalmológica a nombre de la persona afiliada donde conste la prescripción del anteojo, firma, sello aclaratorio de especialidad médica y número de matrícula. La receta tiene 90 días de validez.

También puede ser solicitada una escala FIN para el uso de bifocales por primera vez, a criterio de cada Agencia. No se han emitido comunicados oficiales respecto a la continuidad del programa a pesar de las denuncias. Si la persona afiliada no se adapta, no se proveerán anteojos de cerca y lejos por separado.

Para iniciar el trámite no es necesario que el jubilado este presente, puede ser un familiar el que se encargue del papeleo. Únicamente se requiere su presencia durante las pruebas en la óptica. Tampoco se requieren turnos en PAMI, solo es necesario acudir a la óptica y completar los estudios. Los lentes gratuitos pueden obtenerse en cualquier lugar dentro de Argentina.

Cabe destacar que, a pesar de los cambios, ya se registraron reportes de irregularidades en la entrega de lentes gratuitos para jubilados en todo el país. También retrasos y demoras en la atención y disponibilidad de equipos.