El urgente mensaje de PAMI para alertar sobre estafas por falsos cobros + Seguir en









El organismo previsional alertó a sus afiliados sobre un nuevo método de estafa llevado a cabo por un grupo de ciberdelincuentes.

PAMI fue enfático al aclarar que toda la atención incluida en la cartilla oficial es gratuita para el afiliado.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) emitió una advertencia dirigida a todos sus afiliados ante el aumento de denuncias por cobros indebidos en consultas y prácticas médicas. La obra social recordó que ningún prestador, médico de cabecera, clínica, sanatorio o centro de diagnóstico, está habilitado a exigir dinero adicional bajo los conceptos de plus o copago para brindar atención.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Desde el organismo calificaron esta práctica como ilegal y señalaron que vulnera los derechos de jubilados y pensionados. Los convenios vigentes establecen que los prestadores ya reciben la remuneración correspondiente por cada consulta, estudio, práctica o receta, por lo que el afiliado no debe pagar absolutamente nada, ni en efectivo ni por medios digitales.

pami.jpg PAMI advierte por una nueva estafa PAMI fue enfático al aclarar que toda la atención incluida en la cartilla oficial es gratuita para el afiliado. Esto abarca desde la consulta médica básica hasta análisis de laboratorio, estudios de alta complejidad y la emisión de recetas electrónicas. El pago a los profesionales se realiza de manera directa a través del instituto, según el nomenclador vigente.

Aceptar estos cobros irregulares no sólo afecta el ingreso de los jubilados, sino que además convalida un circuito de fraude que perjudica al sistema entero. El organismo indicó que algunas exigencias de pago se justifican con supuestas demoras en los cobros o bajos aranceles, pero remarcó que ninguna de estas razones habilita a cobrarle al paciente.

Asimismo, se recordó que las órdenes médicas y recetas deben emitirse sin costo. Si un profesional condiciona la atención o la entrega de documentación al pago de una suma extra, incurre en un incumplimiento grave del contrato.

Ante un pedido de plus o copago, PAMI recomienda no realizar el pago. Si el cobro ya ocurrió, se sugiere solicitar un comprobante o factura que sirva como prueba para la denuncia. Canales oficiales de atención de PAMI Los canales oficiales para realizar el reclamo son: Línea gratuita 138 – PAMI Escucha y Responde Disponible las 24 horas para consultas y denuncias. Un operador asesora sobre cómo formalizar la queja.

Sitio web oficial (pami.org.ar) En la sección de gestiones online se pueden ingresar reclamos digitales y adjuntar datos del prestador.

Agencias y Unidades de Gestión Local (UGL) Denuncia presencial en la oficina de PAMI más cercana al domicilio del afiliado. Una vez recibida la denuncia, el organismo inicia una investigación administrativa. Si se comprueba la irregularidad, el prestador puede enfrentar multas, suspensiones y hasta la rescisión definitiva del contrato con la obra social.

Temas PAMI