Farmacéuticos alertaron sobre un desabastecimiento por atrasos en los pagos de las obras sociales

Profesionales señalan complicaciones desde diciembre de 2025. Así, indicaron falta de recursos para sostener el financiamiento de las droguerías ante la falta de las obras sociales.

Farmacéuticos denuncian que desde diciembre viven complicaciones en las cadenas de pago a las droguerías.

La Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) alertó sobre un posible desabastecimiento de medicamentos, tras registrarse una falta de pagos de parte de las obras sociales a las farmacias. Además, destacaron que una de las entidades más afectadas es el Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) .

La presidenta de la entidad, Alejandra Gómez, describió una ”situación complicada" que afecta a todo el sistema, tras indicar que la cadena de pagos está completamente desfasada. En diálogo con Radio Mitre detalló que las farmacias deben afrontar pagos semanales a las droguerías, pero los financiadores –obras sociales y prepagas– mantienen atrasos significativos.

" Todavía no hemos terminado de cobrar las prestaciones que brindamos en diciembre “, aseguró Gómez, quien remarcó que esta situación pone en jaque la reposición de medicamentos y la continuidad del servicio.

La dirigente subrayó que, si la situación no se acomoda antes de fines de febrero, el problema podría volverse más grave y visible . Así, advirtió que “el plazo es cada vez más chico” y planteó la necesidad urgente de una solución.

Gómez explicó que el conflicto surge porque, mientras los laboratorios y droguerías exigen el pago en plazos estrictos, las farmacias no están recibiendo el dinero correspondiente por las prestaciones ya realizadas .

Góndolas farmacias "Todavía no hemos terminado de cobrar las prestaciones que brindamos en diciembre“, aseguró Gómez. Freepik

“Es una cadena que está pactada como para que la farmacia compre el medicamento y reciba el pago de la prestación. Cuando eso se interrumpe o se pospone, la situación es complicada”, detalló.

Ante la falta de fondos, las farmacias sólo pueden operar con el stock disponible o con acuerdos puntuales de laboratorios que ofrecen plazos especiales. Sin embargo, según Gómez, "llega un momento donde todas esas estrategias se agotan y la situación deja de ser financiera y pasa a ser un problema económico en el sector“.

La situación de PAMI

La presidenta de COFA detalló que en estos meses, las farmacias están financiando el costo de los medicamentos al no recibir los pagos correspondientes. Por otro lado, el mayor impacto se produce en PAMI, que concentra “más de cinco millones de afiliados”. Gómez señaló que, por el perfil etario, este universo es el que más demanda medicamentos.

pami El mayor impacto está en PAMI, que concentra “más de cinco millones de afiliados” y cuyo público es el que más demanda medicamentos.

Sin embargo, aclaró que la situación se extiende a todas las obras sociales y prepagas, afectando a cualquier persona que se acerque a una farmacia, independientemente de su cobertura. Consultada sobre los motivos de estos atrasos, Gómez detalló que en el caso de PAMI existe un cronograma de pagos muy específico desde 2018, pero “en el último año, esos plazos se fueron extendiendo”. El resto de la cadena, sin embargo, no se adaptó a estas demoras.

La presidenta de COFA atribuyó la situación a la imposibilidad de las entidades de contar con los recursos necesarios para abonar en tiempo y forma. “Así como las grandes obras sociales o prepagas tienen ese problema, la farmacia no puede sostener todo ese financiamiento”, remarcó.

Ante la gravedad de la situación, Gómez propuso la conformación de una mesa de trabajo para la semana próxima, con la participación de todos los actores del sistema. "Necesitamos resolver esta situación para poder brindar el acceso al paciente y a la prestación“, insistió.