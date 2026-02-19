Medicamentos PAMI 2026: guía completa de cobertura, Vademécum y trámites

El organismo informó cuáles son los medicamentos para los jubilados que contarán con una cobertura completa, a partir del 2026.

Si el tratamiento no se encuentra en la lista de cobertura total, pero el afiliado es parte de las personas que que no pueden pagar el valor de los mismo, PAMI otorga un subsidio social para el tratamiento de enfermedades crónicas y agudas.

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) ratificó el alcance del programa de medicamentos gratuitos durante todo 2026 . La cobertura del 100% se mantiene para patologías crónicas, complejas y de alto impacto económico, con vigencia desde enero y alcance nacional para más de cinco millones de afiliados.

La iniciativa forma parte de la estrategia sanitaria del organismo para reducir el gasto directo en salud. A la cobertura automática se suma el subsidio social , un instrumento que permite ampliar el acceso a la gratuidad cuando el tratamiento indicado no figura en la nómina principal.

El nuevo Vademécum de PAMI es un listado de medicamentos gratuitos seleccionados para garantizar el tratamiento adecuado de las patologías frecuentes en las personas mayores. Las personas jubiladas y pensionadas mayores de 60 años afiliadas a PAMI podrán acercarse a la farmacia para acceder a los medicamentos esenciales gratuitos de manera simple y rápida.

El personal de farmacia es un eslabón fundamental de la cadena de cuidado de la salud de las personas mayores, por eso, se garantiza el uso responsable y racional de los medicamentos y los recursos del INSSJP.

El Programa incluye descuentos de hasta el 100% en medicamentos y garantiza la cobertura total de tratamientos especiales como lo indica la legislación vigente. Los medicamentos completamente gratuitos son los siguientes:

Tratamiento para la diabetes

Medicamentos oncológicos

Medicamentos oncohematológicos

Tratamiento de la hemofilia

Tratamiento del VIH y Hepatitis B y C

Medicamentos para trasplantes

Medicamentos para trastornos hematopoyéticos

Medicamentos para la artritis reumatoidea

Medicamentos para enfermedades fibroquísticas

Medicamentos oftalmológicos intravítreos

Medicamentos para la osteoartritis

Medicamentos para la insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo

Además, se ofrece un 50% al 80% de cobertura para patologías crónicas y agudas, cuya cobertura se aplica sobre el precio de venta PAMI. Se trata de un beneficio adicional para el afiliado que accede a su medicamento a un precio final en promedio más bajo que cualquier otra Obra Social o Prepaga del sistema de salud.

Por último, el organismo brinda 40% de cobertura para medicamentos de uso eventual, que son aquellos medicamentos que el afiliado utiliza de forma local y/o eventual para tratamientos acotados en el tiempo.

Requisitos para obtener medicamentos con descuento o gratuitos

Los requisitos para acceder al programa de medicamentos de PAMI son los siguientes:

Tener ingresos menores a 1,5 haberes previsionales o hasta 3 haberes en caso de que el afiliado conviva con una persona que tenga Certificado Único de Discapacidad (CUD)

No estar afiliado a una prepaga.

No tener más de un inmueble, un vehículo de menos de 10 años ni ser dueño de bienes de lujo.

No ser titular de activos societarios que indiquen capacidad económica plena.

De no cumplir con los primeros dos puntos, si el costo de los medicamentos indicados para el tratamiento es igual o mayor al 15% de sus ingresos, el afiliado puede solicitar la cobertura al 100% a través de una vía de excepción.

Cómo acceder a los medicamentos gratuitos de PAMI

Acceder a los medicamentos ambulatorios y del programa de medicamentos PAMI es fácil:

Primero, los afiliados deben acceder al subsidio social del organismo. Para eso, deben:

Ingresar a la web de PAMI Ingresar a la sección "Trámites Web" Dentro de la solapa "Medicamentos", ingresar a la sección de "Medicamentos sin cargo por subsidio social" Leer la información Presionar "Iniciar trámite web" Presionar "Solicitar el servicio" Ingresar el número de afiliado, DNI y trámite del último DNI Completar el formulario de contacto Leer los requisitos y presionar "Si, continuar" Completar el cuestionario Enviar el cuestionario

Luego, los afiliados deben:

Pedirle a un médico de cabecera que envíe la receta electrónica a la farmacia

Retirar los medicamentos con DNI y credencial PAMI

