Cuáles son los centros de salud exclusivos de PAMI en marzo 2026

El organismo cuenta con siete centros de atención exclusiva y gratuita para aquellos afiliados que lo precisen.

En estos centros de salud, no se pagan copagos, ni adicionales y la atención es 100% gratuita.

Los afiliados del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) cuentan con acceso a una red propia de hospitales y clínicas exclusivas, pensadas especialmente para la atención de personas mayores, durante todo 2026. Estos centros cuentan con profesionales especializados en gerontología, y equipamiento moderno.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En muchos casos, abordan patologías de alta complejidad y disponen de servicios como internación , diagnóstico por imágenes, oftalmología y tratamientos oncológicos, lo que los convierte en hospitales de referencia dentro del sistema. Uno de sus principales beneficios es que la atención es completamente gratuita, ya que no se pagan copagos ni adicionales, y desde las consultas médicas hasta los estudios de alta complejidad están cubiertos al 100% por la obra social.

Para todo el 2026, PAMI ratificó el funcionamiento de siete establecimientos de salud propios, distribuidos en distintas regiones del país. A continuación, el listado oficial junto con sus ubicaciones:

Este hospital se destaca como un centro de referencia en la región, con atención médica de calidad y la infraestructura necesaria para abordar problemáticas asistenciales de alta complejidad. Entre sus principales prestaciones se incluyen internación, guardia médica las 24 horas, consultorios externos y servicios de diagnóstico por imágenes.

Para solicitar un turno en el Hospital Houssay, el trámite se realiza de manera digital. Es necesario que el médico de cabecera o el especialista, siempre que sea prestador de PAMI, emita una Orden Médica Electrónica (OME). Una vez que la orden esté cargada en el sistema, se puede avanzar con la gestión de la cita correspondiente.

Unidad Asistencial Dr. César Milstein (CABA)

image

La Unidad Asistencial Dr. César Milstein, ubicada en el barrio porteño de San Cristóbal, es un hospital universitario de alto nivel, que combina atención médica de excelencia con formación académica e investigación científica. Forma parte de los centros más destacados de la red propia de PAMI.

Cuenta con prestaciones clave como internación, guardia médica activa las 24 horas, consultorios externos y servicios de diagnóstico por imágenes. Al igual que en el Hospital Houssay, los turnos se solicitan únicamente de manera digital, a partir de una Orden Médica Electrónica (OME) emitida por el médico de cabecera o especialista que sea prestador de PAMI.

Policlínicos PAMI I y II de Rosario

image

Ambos establecimientos están orientados específicamente a la atención integral de personas mayores. El Policlínico PAMI I está ubicado en Sarmiento 373, mientras que el Policlínico PAMI II funciona en Olivé 1159. Ambos se encuentran en la ciudad de Rosario y forman parte de la red propia de atención del PAMI.

Para solicitar turno, existen tres opciones:

Llamar por teléfono al 0341-480-3520 o al 0341-480-3509, de lunes a viernes de 8 a 18 horas.

De forma presencial, acercarse a la sede correspondiente.

Online, ingresar al sitio web oficial de turnos de PAMI: https://turnos-hospitales.pami.org.ar

Hospital del Bicentenario (Ituzaingó)

image

Este hospital cumple una función clave para los afiliados del oeste del Gran Buenos Aires, ya que su ubicación permite acortar los traslados y brindar una respuesta más rápida a su alta demanda.

Para solicitar un turno, los afiliados deben comunicarse por teléfono al 11-2120-9600 (interno 111), donde recibirán orientación sobre los pasos a seguir según el tipo de atención requerida.

Hospital PAMI de Hurlingham

image

El Hospital PAMI de Hurlingham está ubicado en General O’Brien 480. Para solicitar turnos, los afiliados deben comunicarse telefónicamente al 011 4088-5573, dentro del horario de atención, a fin de poder gestionar su cita.

Clínica PAMI de Lanús

image

La Clínica PAMI de Lanús funciona en Flores de Estrada 5248 y brinda atención exclusiva para afiliados. Los turnos se gestionan por teléfono al 011 4239-7400 y, el caso de consultas con especialistas, es posible que se requiera contar previamente con una Orden Médica Electrónica (OME).