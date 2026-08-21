PAMI: qué trámites podés hacer desde la web y la aplicación sin ir a una agencia

La plataforma permite a los afiliados resolver distintas gestiones desde cualquier lugar y evitar traslados innecesarios a las oficinas.

Los afiliados pueden acceder a distintas herramientas digitales para consultar prestaciones y realizar gestiones sin necesidad de acercarse a una agencia.

Los afiliados de PAMI cuentan con distintas herramientas digitales, que permiten realizar trámites y consultar información, sin necesidad de acercarse personalmente a una agencia. Estas opciones están disponibles, tanto desde la página oficial, como desde la aplicación Mi PAMI.

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La digitalización de los servicios busca facilitar el acceso a prestaciones y permitir que los usuarios puedan consultar sus datos desde el celular. Entre las opciones disponibles se encuentran herramientas vinculadas con la credencial, medicamentos, recetas y turnos .

Antes de iniciar una gestión, es recomendable ingresar a los canales oficiales de PAMI y verificar qué trámite puede realizarse de manera remota . Algunas gestiones pueden requerir documentación adicional o la intervención de un prestador.

A través de los canales digitales de PAMI, los afiliados pueden acceder a diferentes servicios, sin tener que trasladarse a una oficina. La disponibilidad depende del trámite y de las condiciones particulares de cada afiliado.

Entre las principales herramientas se encuentran la consulta de la credencial digital , la gestión de turnos y el acceso a información relacionada con medicamentos y recetas. También se pueden realizar consultas vinculadas con las prestaciones disponibles.

La posibilidad de completar estos pasos de manera virtual permite ahorrar tiempo y evitar esperas. De todos modos, cuando una gestión requiere documentación específica o atención presencial, el sistema informa los pasos que deben seguirse.

Cómo ingresar a Mi PAMI desde el celular

Para utilizar las herramientas digitales, los afiliados pueden ingresar a Mi PAMI desde el celular o mediante la plataforma web. El acceso permite consultar información personal y utilizar los servicios habilitados para cada usuario.

La aplicación funciona para acceder a diferentes prestaciones y servicios. Una vez dentro, el afiliado puede ver las opciones disponibles y seleccionar la gestión que necesita realizar.

Es importante utilizar siempre los canales oficiales y mantener actualizados los datos personales. Además, nunca se deben compartir contraseñas, códigos de acceso o información bancaria con personas que contacten al afiliado en nombre de PAMI.

Credencial digital, recetas y otras herramientas

Una de las funciones más utilizadas es la credencial digital, que permite acreditar la afiliación desde el teléfono sin necesidad de llevar una credencial física. Esta alternativa resulta especialmente útil para quienes realizan consultas médicas o necesitan acceder a distintas prestaciones.

La plataforma también permite consultar información relacionada con recetas electrónicas y medicamentos, además de otras herramientas vinculadas con la atención médica. Esto facilita el seguimiento de las prestaciones desde un único lugar.

En caso de tener dudas sobre una gestión o detectar un problema con la aplicación, lo recomendable es consultar directamente los canales oficiales de PAMI. De esta manera, el afiliado puede evitar traslados innecesarios y, al mismo tiempo, reducir el riesgo de caer en posibles estafas.