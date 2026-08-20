El BCRA concretó la mayor compra del mes y las reservas se consolidan sobre los u$s50.000 millones

El Central adquirió u$s89 millones y elevó el saldo comprador del mes a u$s443 millones. Así, las reservas brutas avanzaron u$s340 millones hasta u$s50.342 millones, mientras el dólar mayorista volvió a cerrar debajo de los $1.500 y las tasas en pesos retomaron la suba.

El Banco Central (BCRA) aceleró este jueves 20 de agosto el ritmo de compras de divisas y terminó la rueda con un saldo positivo de u$s89 millones , el más alto del mes. La operación se produjo en una jornada con algo más de actividad, en la que el volumen negociado en el mercado de contado alcanzó los u$s503 millones, por lo que la autoridad monetaria absorbió un volumen que representó cerca del 18% de las operaciones .

Con este resultado, las compras de agosto ascendieron a u$s443 millones , de los cuales u$s114 millones se concentraron en las tres ruedas de esta semana, mientras que el saldo acumulado durante 2026 llegó a u$s13.770 millones . Aun así, el ritmo mensual continúa por debajo del observado durante los meses anteriores: el promedio diario de agosto se ubica en torno a u$s34 millones , frente a u$s103 millones en julio, u$s68 millones en junio y u$s137 millones en mayo.

La dinámica muestra, por lo tanto, una mayor presencia del Central en las últimas jornadas , pero todavía sin recuperar la velocidad de acumulación previa. En agosto ya registró compras en 16 ruedas y el aumento de este jueves adquiere especial relevancia porque ocurrió mientras el mercado mayorista mantuvo un volumen elevado y el dólar continuó contenido debajo de los $1.500.

A diferencia de otras ruedas en las que las compras oficiales no se tradujeron directamente en el stock bruto, esta vez las reservas internacionales aumentaron u$s340 millones y cerraron en u$s50.342 millones , consolidándose por encima del umbral de u$s50.000 millones.

El avance no respondió únicamente a las compras del BCRA. También jugó a favor la valuación de los activos de reserva, con un oro que subió 0,7% y habría aportado alrededor de u$s20 millones al balance. En tanto, el movimiento de las principales monedas fue más acotado, con una apreciación de 0,16% de la libra, mientras que el yuan se fortaleció 0,09% frente al dólar y el yen se debilitó 0,60%.

De esta manera, la mejora de las reservas combinó flujo comprador en el mercado oficial y un efecto de valuación favorable, aunque el dato más relevante sigue siendo el ritmo al que el Central logra incorporar divisas genuinas. En ese sentido, el salto de la rueda permitió mejorar el promedio de agosto, pero todavía deja una distancia considerable frente a julio y mayo.

El dólar siguió debajo de $1.500 y las tasas volvieron a subir

El dólar mayorista, mientras tanto, volvió a moverse dentro de un rango muy acotado y cerró sin cambios en $1.497, luego de tocar un mínimo de $1.496,50 y un máximo de $1.498,50. La demanda de cobertura apareció en algunos momentos de la jornada, aunque una recuperación posterior de la oferta impidió que la cotización sostuviera el avance y volviera a probar los $1.500.

Con una rueda todavía pendiente en una semana acortada por el feriado, el mayorista acumula una suba de $9,50, después de haber retrocedido $11 durante la semana anterior. La estrategia oficial sigue apoyándose en la combinación de intervención en futuros y tasas elevadas, mientras el mercado empieza a mirar también la demanda estacional de divisas que suele aparecer hacia el cierre del mes.

En ese marco, los contratos de dólar futuro operaron prácticamente sin cambios, con una baja promedio de 0,07%. Agosto retrocedió 0,03% y diciembre también cayó 0,03%, mientras que la tasa implícita quedó en 1,85% mensual para agosto y 1,81% para septiembre, niveles que muestran que el mercado continúa descontando una depreciación acotada en el corto plazo.

Al mismo tiempo, las tasas en pesos volvieron a subir. Así, la TAMAR avanzó de 24,50% a 25,19%, mientras que la BADLAR pasó de 22,25% a 23%, reforzando el diferencial frente a la devaluación implícita en futuros.

Entre las cotizaciones financieras, el MEP avanzó 0,1% hasta $1.524,57 y el contado con liquidación subió 0,5% hasta $1.581,93, mientras que el blue bajó 0,64% y cerró en $1.550. Así, la brecha entre el informal y el mayorista se ubicó en 3,54%, mientras que el canje quedó en torno al 3,76%.

La jornada dejó así una combinación favorable para la estrategia oficial: el BCRA logró su mayor compra de agosto, las reservas se afirmaron sobre los u$s50.000 millones y el mayorista permaneció debajo de $1.500. Sin embargo, el promedio de compras todavía corre por detrás del de meses anteriores, por lo que la capacidad de sostener una mayor acumulación de divisas seguirá siendo una de las variables centrales para las próximas ruedas.